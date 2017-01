Adam Dyczka demeure invaincu dans l'octogone

La Voix de l'Est

« Quelle sensation !, a lancé Dyczka­ à sa sortie de l'octogone. J'ai reçu quelques bons coups de poing au visage et, au lieu de reculer, j'ai avancé, je l'ai agressé. Il m'a comme piqué au vif ! »

Mais voilà, Dyczka a abattu Henderson­ à grands coups de... genou. Il a offert toute une réplique après avoir reçu des coups qui nous faisaient dire qu'il ne l'aurait pas facile contre Henderson (3-3).

« Je lui ai donné une série de trois ou quatre bons coups de genou, je pense, a repris le vainqueur. Mais je vous le dis, il frappe fort et il m'a fait mal. Je vois même embrouillé d'un côté... »

Dyczka en était à son quatrième combat en arts martiaux mixtes chez les professionnels. Toujours invaincu, il a triomphé à chaque fois par K.O. Et vendredi soir, on s'est rendu compte, à voir la réaction des quelque 2000 spectateurs qui remplissaient la magnifique Tohu, que le public l'aime. On le sait, les poids lourds fascinent. Son surnom­, c'est Kung Fu Panda !

« Je vis des émotions incroyables dans l'octogone. Je veux continuer, je ne veux pas que ça s'arrête. Tant mieux si les gens ont un faible pour moi. Je suis sincère dans ma façon de me présenter, je ne joue pas de game avec personne. Je sens que je tiens quelque chose et je veux aller au bout de ça. »

Dyczka va prendre une semaine ou 10 jours de congé et il va recommencer à s'entraîner. Il est déjà assuré qu'il sera de TKO 38 en avril.

« M'entraîner, j'aime ça, ce n'est pas une punition. Je suis heureux dans un gymnase », a-t-il conclu avant d'aller retrouver parents et amis.

Pas le plan de match

Yan Pellerin était dans le coin d'Adam Dyczka. À défaut d'être son entraîneur au sens propre, il supervise le travail de l'athlète de 25 ans, il est proche de lui.

« Adam n'a pas suivi le plan de match que nous avions élaboré, il s'est battu au feeling, a-t-il expliqué. Mais ça a bien tourné et c'est parfait. Ce soir, il a démontré qu'il était à la fois talentueux et spectaculaire. Non, je n'ai pas envie de le chicaner ! »

À voir l'accolade que les deux hommes se sont faite à la sortie de l'octogone, on le croit sur parole.