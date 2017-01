Dyczka... en 54 secondes!

La Voix de l'Est

«Quelle sensation!, a lancé Dyczka à sa sortie de l'octogone. J'ai reçu quelques bons coups de poing au visage et, au lieu de reculer, j'ai avancé, je l'ai agressé. Il m'a comme piqué au vif!»

Mais voilà, Dyczka a abattu Henderson à grands coups de... genou.

«Je lui en ai donné trois ou quatre bons, je pense», a-t-il dit.

Dyczka en était à son quatrième combat chez les professionnels en arts martiaux mixtes. Toujours invaincu, il a triomphé à chaque fois par K.O.

Et vendredi soir, on s'est rendu compte que le public l'aimait. Les poids lourds fascinent, on le sait.

«Je vis des émotions incroyables dans l'octogone. Je veux continuer, je ne veux pas que ça s'arrête», a-t-il lancé.

