TKO 37: le combat de Pellerin annulé

« Je suis énormément déçu, a expliqué le Granbyen sur les réseaux sociaux. Les gens de la région savent à quel point je suis heureux d'être de retour dans l'octogone. Mais bon, il faut faire confiance à la vie. En attendant, je souhaite la meilleure des chances à Marcus pour la suite. »

On n'en sait pas plus sur l'état de santé de Hicks, qui s'est déjà battu avec Pellerin deux fois. Le troisième affrontement aurait permis à l'un des deux combattants de prendre l'avance 2-1 dans les confrontations entre les deux hommes.

Dyczka : 263 livres

Adam Dyczka, l'autre Granbyen à la carte de TKO 37, a fait osciller la balance à 263 livres, trois sous la limite permise dans sa catégorie, lors de la pesée officielle, jeudi. Dyczka (3-0) a rendez-vous avec le Manitobain Jared Henderson (3-2) vendredi à La Tohu.

« Je me sens bien et j'ai hâte de me battre ! », a lancé Dyczka.