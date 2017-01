Le sport régional en bref

Plus de 350 personnes ont convergé vers les terrains de soccer du centre Artopex, samedi et dimanche à Granby, dans le cadre de la septième édition du défi Je pars du bon pied, au profit de la fondation du même nom.

Cette année, l'organisation a battu son record de participation avec 28 équipes, dont deux provenaient de Sherbrooke, souligne l'organisateur du tournoi, Paul Goulet.

« C'est une augmentation de 20 % du nombre d'équipes inscrites. On a aussi eu une nouvelle formule où les équipes jouaient tous leurs matchs dans la même journée. »

En plus de viser un début d'année en forme pour les participants et la digestion de la dinde de Noël, le tournoi entre entreprises et équipes d'amis permettait d'amasser des fonds pour la fondation granbyenne Je pars du bon pied. Plus de 1000 $ ont été remis pour l'achat de bottes d'hiver et d'espadrilles pour les enfants issus de milieux défavorisés de Granby. La Voix de l'Est