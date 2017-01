Bosch y va d'un coup d'éclat

En retour, Granby cède aux Montagnards de Sainte-Agathe les attaquants Yamy Girard et Vincent Éthier, le défenseur Jacob Brousseau­, quatre choix au repêchage (dont leurs sélections de premier tour en 2017 et en 2018) ainsi que des considérations futures.

« De mémoire, c'est un des plus gros échanges depuis que je suis autour du junior AAA, indique Bosch. On obtient un des meilleurs marqueurs de la ligue année après année. On reçoit aussi un défenseur format géant qui est bon autant offensivement que défensivement. Mais on reçoit surtout deux très bonnes personnes. »

Caron produit effectivement à un train d'enfer depuis le début de la saison, lui qui a déjà amassé 90 points, dont 39 buts, en 31 parties avant de se joindre aux Inouk.

Estimant que les Montagnards avaient peu de chance de rafler les grands honneurs cette saison, le joueur de centre a récemment demandé une transaction.

« Quand j'ai su que c'était à Granby­, j'étais content. D'après ce que je vois, ils (les Inouk) ont des bons atouts », commente le dynamique­ attaquant.

« Je veux gagner, et je crois que ça peut se faire à Granby. »

Le défenseur Antoine Arsenault quitte quant à lui une équipe dont il était le capitaine. Avec Sainte-Agathe, il montrait une fiche de 35 points en 29 rencontres.

« Je pense que je suis vraiment un défenseur complet. Je suis capable de mettre des points au tableau d'affichage, comme vous pouvez le voir. J'ai quand même peu de lacunes en défensive, et j'aime donner quelques coups d'épaule », indique Arsenault, lui aussi heureux de se retrouver avec une formation­ « qui peut se rendre loin ».

« La fenêtre est là »

Alors que les Inouk occupent le quatrième rang du classement général de la LHJAAAQ, Patrice Bosch espère sans doute que ses nouvelles acquisitions permettront à l'équipe de mieux compétitionner contre Terrebonne, Longueuil et Saint-Léonard. Cette saison, les Granbyens ont perdu l'ensemble de leurs huit parties face aux formations­ de tête du circuit.

« Mon objectif, ce n'est pas seulement de rendre les Inouk compétitifs, mais aussi de faire en sorte qu'ils aspirent au championnat », fait valoir le DG.

« On a ajouté de l'expérience et du leadership à notre équipe. (...) On mise tout pour cette année. On pense que la fenêtre (d'opportunité) est là. »

Afin de faire de la place aux vétérans Caron et Arsenault, les Inouk n'avaient d'autre choix que de libérer une place de joueur de 20 ans. Voilà qui explique essentiellement pourquoi Yamy Girard, un rouage important de l'attaque granbyenne jusqu'ici, a été inclus dans cette transaction majeure.

Granby a également dû troquer pas moins de quatre choix - en première ronde (2017 et 2018), deuxième ronde (2018) et quatrième ronde (2017) - lors des repêchages à venir. Âgé de 18 ans, Jacob Brousseau­ semblait prometteur à la ligne bleue.

« C'était le prix à payer pour obtenir des joueurs comme Caron et Arsenault », plaide Patrice Bosch.