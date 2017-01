Les Inouk obtiennent deux joueurs-vedettes

(Granby) Le directeur général des Inouk, Patrice Bosch, a frappé un grand coup samedi, faisant l'acquisition de Joël Caron et d'Antoine Arsenault, deux joueurs-vedettes âgés de 20 ans. En retour, Granby cèdent à Sainte-Agathe les attaquants Yamy Girard et Vincent Éthier, le défenseur Jacob Brousseau, quatre choix au repêchage (dont leurs sélections de premier tour en 2017 et en 2018) ainsi que des considérations futures.