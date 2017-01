Les Braves de retour au travail

Il s'agira du premier tournoi de la saison pour les joueurs de Jean-Charles Lajoie et l'entraîneur-chef des Braves compte s'en servir comme un baromètre pour évaluer où en est sa troupe à ce stade-ci de la campagne.

« On est très anxieux. On a très hâte. Il y a des bons clubs là, comme les Monarques de Mirabel-Blainville et les Pétroles Courchesne de Nicolet qui sont dans notre ligue. On est curieux de voir ce que ça va donner », a noté Jean-Charles Lajoie.

Son équipe amorcera la compétition avec un duel face aux Braves d'Ahuntsic vendredi à 18 h. N'ayant aucune pratique de prévue à l'horaire d'ici là, les joueurs des Braves se délieront donc les jambes en même temps qu'ils tenteront de trouver leurs repères.

« Il se peut qu'il nous manque quelques joueurs dans l'alignement puisqu'ils ont mis le match très tôt en soirée », a cependant relevé Jean-Charles Lajoie, qui espère bien voir sa formation amorcer la compétition sur les chapeaux de roues.

Pas le droit à l'erreur

Les Braves n'auront en effet pas une grande marge de manoeuvre puisque seulement les quatre meilleurs clubs accéderont au carré d'as. Les demi-finales et la finale seront présentées dimanche.

« On doit être ultra-performants en première ronde, car il n'y a pas de division. C'est un classement général de dix équipes et seuls les quatre premiers passent en demi-finale. Autrement dit, gagner nos trois matchs ne nous assure pas de passer à l'étape suivante », a résumé Jean-Charles Lajoie.

Après Ahuntsic, les Braves affronteront tour à tour les Sharp de l'Est et les Olympiques de Repentigny samedi. Et s'ils parviennent à se qualifier pour la ronde éliminatoire, ils pourraient bien retrouver de grosses équipes sur leur chemin, dont les Grands-Ducs du Richelieu qui connaissent une bonne saison dans la Ligue de hockey métropolitaine junior AA.

Charles-Olivier Lajoie gardera les buts pour Farnham durant le tournoi. Claude Demers, qui s'est totalement rétabli de sa blessure, agira comme substitut.

« Demers est à 100 % maintenant. Il est prêt à garder les buts, mais on ne devrait pas le voir en fin de semaine à moins d'un changement radical de dernière minute. On a l'habitude de faire deux tournois - et d'en donner un à chacun des gardiens », a fait valoir Jean-Charles Lajoie.

C'est donc Demers qui devrait voir de l'action lors du prochain tournoi auquel les Braves prendront part à Montréal-Nord dans deux semaines.

Rappelons que les Braves siègent actuellement au sommet de la Ligue de hockey junior AA Laurentides-Lanaudière en vertu d'un dossier de 25-3-2. Leur prochaine partie du calendrier régulier aura lieu le samedi 14 janvier contre le National de Lorraine-Rosemère.