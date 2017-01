Price sera un des capitaines au match des Étoiles

L'attaquant des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, et celui des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, porteront le «C» pour les sections Pacifique et Métropolitaine, respectivement.

Pour la deuxième fois en trois mois cette saison, ce n'est pas Carey Price qui a mis la main sur la coupe Molson. L'honneur pour le mois de décembre est allé à deux joueurs, soit le défenseur Jeff Petry et Phillip Danault.

Danault et Petry ont été choisis la première étoile à deux reprises chacun et ont été nommés la troisième étoile une fois chacun. Danault et Petry ont devancé Price et Pacioretty.

En 14 matchs, Petry a montré un dossier de 5-4-9. Il a terminé au huitième rang chez les défenseurs de la LNH pour les points (à égalité avec neuf joueurs). Le défenseur de 29 ans a pris le troisième rang de la LNH pour les buts chez les défenseurs (à égalité avec Jason Demers). Petry a terminé au quatrième rang de la LNH chez les défenseurs avec 46 tirs au but et au sixième rang parmi les défenseurs avec un différentiel de +9, menant l'équipe dans ces deux catégories.

Ayant aussi disputé 14 rencontres, Danault a conservé une fiche de 2-5-7, terminant à égalité au troisième rang de l'équipe pour les aides. L'attaquant de 23 ans a inscrit le but vainqueur en prolongation le 29 décembre en Floride.