 Tournoi national atome de Cowansville: bon départ des Vics et des Huskys 

En tout, ce sont pas moins de 62 équipes qui s'affronteront dans sept catégories différentes (atome A, B, C, AA, BB ainsi que MAHG 1 et 2) jusqu'au 15 janvier prochain.

Sept parties étaient à l'affiche pour la première journée d'activités, dont celle des Huskys atome A de Cowansville qui ont semé la joie dans les estrades en signant un blanchissage de 3-0 aux dépens des Blizzards de Rouville.

Seulement trois minutes après le coup de sifflet initial, Olivier Simard a parti le bal en déjouant le gardien adverse. L'attaquant cowansvillois a récidivé en deuxième période pour porter le score à 2-0.

Son coéquipier Mathis Ouellette a ensuite donné un plus grand coussin à sa formation en faisant bouger les cordages quelques instants plus tard. L'équipe de David Boulet sera de retour en action jeudi soir face aux Cantonniers de Magog.

Les Huskys de niveau atome C ont quant à eux pris part à la première rencontre de la compétition, qui s'est malheureusement soldée pour eux par une défaite de 4-1 face aux Aigles de Rouville.

Après avoir vu les Aigles se bâtir une avance de 2-0 au premier vingt, les Huskys ont repris du poil de la bête lorsque Thomas Nadeau a réduit l'écart à la période suivante, mais ce ne fut pas suffisant pour inverser la tendance.

La troupe d'Éric Harbec reprendra le collier dès mardi soir avec un duel contre les Aigles 3 de St-Jean qui ont battu 5-2 les Leafs de St-Albans, une formation américaine du Vermont, lors de la première journée.

Gain des Vics atome AA

Dans le atome AA, la classe la plus relevée du tournoi, les Vics de la Haute-Yamaska ont pour leur part amorcé le tournoi du bon pied en s'imposant 2-1 face aux Gladiateurs de Roussillon.

Félix Beaudry et Thomas Cloutier ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge en première période pour permettre aux Vics de se sauver avec la victoire. Les Gladiateurs ont répliqué en fin de troisième période.

La formation granbyenne de Patrick Cloutier bénéficiera maintenant de deux jours de congé avant de disputer son second match jeudi soir à 19 h 30 contre le Royal Ouest de Montréal.

Les Bulls atome A de Bedford, l'autre club de la région qui était en action lundi, sont eux aussi repartis à la maison avec le sourire à la suite de leur gain de 4-3 contre les Aigles 3 de St-Jean.

Tyler Beaucage, avec un doublé inscrit en troisième période, Justin Emond et Tommy Galipeau ont mené la charge pour les Bulls.

Rappelons qu'un festival de hockey prénovice comprenant huit équipes de niveau MAHG a lieu parallèlement au Tournoi atome durant la première semaine. Les finales AA, A et C seront présentées le dimanche 8 janvier tandis que celles de l'atome B et BB clôtureront la compétition le 15 janvier.