Annabelle et Sarah-Maude à la conquête de Québec

(Granby) Annabelle Scott et Sarah-Maude Hamel réaliseront un grand rêve en février. Les deux Granbyennes prendront part au 58 e Tournoi international pee-wee de Québec, le plus prestigieux rendez-vous planétaire des hockeyeurs de 11 et 12 ans. Elles le feront au sein d'une équipe étoile toute féminine.

Le père d'Annabelle, David Scott, a doublement raison d'être heureux pour sa fille. Participer à ce tournoi est un exploit, assure-t-il. Il en sait quelque chose pour y avoir pris part. C'était en 1983 ou en 1984, il ne se rappelle plus. Il sait toutefois y avoir défendu les couleurs des Bisons de Granby. « On n'avait pas une grosse équipe, mais on avait tout donné », se rappelle-t-il. Le fait que sa fille porte comme lui naguère jambières, gant et bloqueur ajoute à son admiration. « Ce qu'elle voulait, quand elle a commencé à jouer à six ans, c'était d'être la gardienne. Ça n'a pas été facile parce qu'elle ne patinait pas aussi bien que les garçons. Ce n'était pas inné chez elle. Mais elle a tellement travaillé fort, tellement mis des efforts », raconte-t-il l'admiration dans la voix.

Le boulot de gardien de but exige des nerfs d'acier. On sent qu'Annabelle en possède beaucoup dans le réservoir. « J'avais confiance en moi. J'étais bien concentrée et j'ai bien joué durant les matchs », raconte celle qui endosse l'uniforme des Vics Yamaska-Missisquoi AAA de la Ligue d'excellence du Québec dans la catégorie Relève. Outre l'autre gardienne de l'équipe, Aurélie Caron, Annabelle ne compte que des coéquipiers dans l'équipe.

Annabelle et Sarah-Maude en retirent une grande fierté. « Il y a avait beaucoup de joueuses de talent », fait remarquer Sarah-Maude, une attaquante qui joue avec les Élites de l'Estrie de la Ligue de hockey féminin de développement du Québec. Humble, elle dit avoir douté de ses chances au début. La nervosité s'est dissipée peu à peu. « Je me suis donnée à fond. Je suis contente de faire partie de l'équipe », lance-t-elle d'un grand sourire.

« C'est vraiment un rêve. J'y pense depuis trois, quatre ans au moins », explique Annabelle, emballée. « Ça va être dur, mais on va avoir du fun . On forme une belle gang », soutient Sarah-Maude.

Ce n'est pas tant l'idée de jouer contre des garçons qui stimulent Annabelle Scott et Sarah-Maude Hamel. Depuis le début de leur carrière, elles affrontent des garçons sur la glace. Ce qui les rend d'autant plus fières de participer au Tournoi international pee-wee de Québec, c'est qu'elles formeront une équipe entièrement composée de filles et que les équipes adverses seront presque exclusivement masculines. Une première pour elles. Et elles entendent laisser leur marque.

« Les gars sont plus forts, plus gros, mais on est capables de jouer contre eux. On est de leur calibre. On va devoir être concentrées », explique Sarah-Maude, qui joue à l'attaque. « On a une bonne équipe », assure-t-elle.

Le style de jeu des garçons est différent, selon l'analyse d'Annabelle. Plus rapide, dit-elle. Mais une gardienne avertie en vaut deux. « Ils lancent plus souvent au but. On peut se préparer. Les filles lancent moins. Mais elles font plus de passes », elles sont plus patientes, d'après son expérience. Les gardiens préfèrent quand il y a moins de passes, prend-elle soin de rappeler. Le positionnement pour bloquer la rondelle est plus facile, dit-elle.

Pour les deux hockeyeuses, une participation à un tournoi d'une telle envergure représente une occasion unique de progresser. « C'est une belle chance d'apprendre, de m'améliorer », indique Sarah-Maude.

Les deux coéquipières formulent un souhait : que leur équipe affronte les Vics Yamaska-Missisquoi AA durant le tournoi. « C'est une des meilleures équipes au Québec », soutient Annabelle, dont le ton est teinté de fierté, pour ses amis de la région, et de... défi !