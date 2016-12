Les sports en bref

Associated Press

Il s'agit d'une 12e victoire consécutive pour Shiffrin, qui a remporté deux slaloms géants, mardi et mercredi. Associated Press

La Suissesse Wendy Holdener a complété le podium, 1,54 seconde plus loin. La Canadienne Erin Mielzynski (1:42,58) a conclu l'épreuve en neuvième place.Valérie Grenier ne s'est pas qualifiée pour la deuxième manche, tandis que Marie-Michèle Gagnon n'a pu la compléter.

Dans l'autre match présenté jeudi, le HC Davos a eu le meilleur 3-1 face à l'Avtomobilist Iekaterinbourg grâce à des buts de Tuomo Ruutu, Drew Shore et Marc Wieser.

Brandon Gormley et Francis Paré ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Ebbett, Raymond et Gormley ont terminé la rencontre avec trois points chacun. L'espoir du Tricolore Zachary Fucale a stoppé 19 des 20 lancers dirigés contre lui pour inscrire sa deuxième victoire du tournoi.

Andrew Ebbett, Maxim Noreau et Mason Raymond ont marqué en avantage numérique pour paver la voie à cette victoire. C'est la troisième rencontre consécutive au cours de laquelle le Canada inscrit trois buts en avantage numérique.

L'attaquant argentin Carlos Tevez est devenu le plus récent joueur vedette à se joindre à la Super Ligue chinoise, signant un contrat avec le Shenhua de Shanghai.

Le club a indiqué jeudi avoir payé 11 millions $ US en droits de transfert au club argentin Boca Juniors. Une personne au fait des négociations a pour sa part indiqué que Tevez, qui est âgé de 32 ans, touchera 40 millions $ sur deux saisons.

Tevez a disputé deux Coupes du monde et a précédemment joué pour Manchester United, Manchester City et West Ham United dans la Premier League, ainsi qu'avec la Juventus de Turin.

Les clubs chinois ont dépensé sans compter au cours des derniers mois pour attirer des vedettes sud-américaines. La semaine dernière, le rival de Shenhua à Shanghai, SIPG, a signé Oscar, de Chelsea. D'autres joueurs d'impact se sont joints à la ligue chinoise, dont les Brésiliens Hulk, Ramires et Paulinho; l'attaquant colombien Jackson Martinez et l'Argentin Ezequiel Lavezzi. Associated Press