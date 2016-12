 Tournoi interrégional de Bromont: les Rockies font plaisir à leurs partisans 

La Voix de l'Est

La formation bromontoise novice C a d'abord lancé la journée en signant un gain de 5-1 contre les Aigles 4 de St-Jean. Raphël Boutin et Jérémy Brassard ont inscrit à eux deux les cinq filets de l'équipe locale. En début de soirée, ce sont ensuite les Rockies novice B qui ont brillé face à Rouville, leur infligeant un blanchissage de 7-0. Jayden Borduas, avec cinq buts, Christophe Morissette et Tobias Lussier-Pincince ont mené l'offensive pour Bromont.

Notons aussi que le Husky novice A de Cowansville s'est incliné 4-3 en prolongation contre Candiac au terme d'un duel chaudement disputé.

Le Husky novice C l'a quant à lui emporté 6-2 face aux Cobras de Granby.

Le tournoi terminera vendredi avec la présentation des demi-finales et finales dans les trois catégories (novice A, B et C).