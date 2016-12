De bonnes performances granbyennes au Tournoi L.-Trudel

La Voix de l'Est

Lors du match officiel d'ouverture dans le pee-wee A, les Panthères de Granby ont défait les Lions de LaSalle par la marque de 6-0. Ils ont débuté le match... en lion en marquant quatre buts en première période. Antoine Royer s'est démarqué en trouvant le fond du filet deux reprises, avec également une assistance.

En pee-wee A également, les Huskys de Cowansville ont marqué en troisième période pour battre 3 à

2 les Aigles de Granby.

La plus sévère correction a été servie aux Sieurs de Terrebonne par les Aigles de Granby dans le pee-wee C. Les Granbyens l'ont emporté par la marque de 13 à 2.

Maxime Michaud a marqué les quatre premiers buts de son équipe et a complété le match avec deux passes. De son côté, Charles-Olivier Berthiaume a atteint la cible à six occasions, en plus d'obtenir une assistance.

Dans la même catégorie, les Panthères de Granby ont battu les Dragons de St-Donat/Montréal 3 à 0.

Du côté du pee-wee B, les Cobras de Granby n'ont pas été en mesure de créer l'égalité et ont perdu 3 à 2 face aux Aigles de St-Jean. Dans un match chaudement disputé, les Bulls de Bedford/Farnham sont ressortis vainqueurs par la marque de 6 à 5 face aux Huskys de Cowansville.

Dans la catégorie atome

Dans un affrontement entièrement granbyen, les Cobras l'ont emporté 2 à 0 face aux Aigles chez les atome A. Mathias Beauregard et Thomas Gosselins sont les auteurs des buts, tandis que Loric Jetté a récolté deux passes.

Dans la catégorie atome B, les Aigles de Granby ont débuté leur tournoi en force avec deux victoires. Ils ont gagné 4-0 contre les Frontaliers de Coaticook et 4-1 contre les Cobras de Granby. En deux matchs, Raphael Fontaine possède une fiche de trois buts et deux passes.

Dans la même catégorie, les Panthères ont perdu 3 à 2 contre les Maroons de Waterloo/Valcourt.

Pour finir, en atome C, les deux équipes granbyennes ayant joué ont perdu. Les Aigles ont été défaits 4 à 2 face aux Voltigeurs de Drummondville et le même scénario s'est produit pour les Cobras contre les Huskys de Cowansville.

Les matchs reprendront dès 9 h au centre sportif Léonard-Grondin mercredi.