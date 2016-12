Hockey local en bref

La Voix de l'Est

Conscients que la popularité de l'équipe est à son plus bas, les Inouk ont annoncé qu'ils se lançaient résolument dans le numérique avec une présence sur Facebook Live, Périscope et Snapchat, eux qui avaient déjà une présence devenue timide sur Facebook et Twitter.

« De cette façon, nous serons en contact 24 heures par jour avec nos partisans », explique le président Marco Bernard.

Pierre-Luc Faubert-Dame, un résidant de la Rive-Nord de Montréal qui a collaboré avec plusieurs équipes de hockey au fil des ans, sera le responsable des différentes plateformes numériques de l'organisation.