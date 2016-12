Brouillard : « Je suis à ma place »

À Saint-Cyrille, l'athlète de Mont-Saint-Hilaire a réussi quatre buts et une passe dans la victoire de

8-3 de son équipe. Après 16 matchs, il montre six buts et 23 points.

« Je suis satisfait de mes récentes performances et je suis très satisfait de la façon dont l'équipe se comporte présentement, explique Brouillard. On a peut-être pris des choses pour acquises en début de saison, ça nous a joué des tours, mais tout s'est replacé quand on a commencé à travailler. On a atteint la finale le printemps dernier et on a ce qu'il faut pour tout gagner le printemps prochain. »

Clairement, Brouillard aime son équipe.

« On a une gang de gars incroyable. Les gars se tiennent et ils sont heureux de se revoir à toutes les semaines. Très honnêtement, je n'ai jamais joué avec une gang aussi l'fun. »

Il ira même plus loin : il prendrait sa retraite sur-le-champ si jamais les Maroons l'échangeaient.

« J'aime tout de notre équipe : mes coéquipiers, notre coach, les propriétaires et nos partisans, qui sont les meilleurs du hockey senior. L'été dernier, j'ai reçu des offres pour jouer dans la Ligue nord-américaine. J'ai dit non. Je suis à ma place à Waterloo. »

Pas le plus facile

Marc-Olivier Brouillard, 23 ans, est certainement un des joueurs les plus talentueux des Maroons. Ce n'est pas pour rien qu'il a connu une intéressante carrière dans la LHJMQ, lui qui avait même trouvé place sur l'équipe d'étoiles qui a affronté les Russes en 2011.

« J'ai réussi une couple de belles affaires, mais j'avoue que je n'étais pas toujours le joueur le plus facile à diriger, dit-il. Peut-être que j'aurais dû être plus docile, peut-être que j'aurais dû me laisser faire un peu plus... même si ce n'est pas mon genre. Peut-être que ça m'aurait aidé à me rendre plus loin, je ne sais pas. Mais ne pensez pas que je suis malheureux de mon sort : j'étudie à l'université et j'ai vraiment du plaisir avec les Maroons. »

Il a aussi terminé son stage junior avec une épaule amochée. C'est pourquoi, confie-t-il, il a fini à Sainte-Agathe, dans le junior AAA, « une ligue moins dure physiquement ».

« Quand je vais prendre ma retraite, je vais me faire opérer. Mais je ne suis pas rendu là. À l'heure où on se parle, je tiens le coup. »

Les gens des Maroons vous diront que rien n'y paraît, ou presque.