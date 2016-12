Pas de tournoi midget à Marieville

La Voix de l'Est

Le hockey a beau être notre sport national, les temps sont durs pour les tournois de hockey mineur, particulièrement ceux de niveau provincial - comme celui de Marieville - ou régional.

Les événements à caractère international ou national comme le tournoi bantam de Granby et le tournoi pee-wee de Waterloo s'en tirent bien, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Par exemple, le Tournoi atome-pee-wee Lévrard Trudel de Granby note une baisse sensible de son nombre d'inscriptions cette année.

« Je ne sais pas combien il y avait d'équipes inscrites, mais il n'y en avait clairement pas assez, explique Louise Morin, gestionnaire du centre sportif Rouville, qui abrite l'aréna Julien-Beauregard de Marieville. On a essayé de sauver la mise en organisant un tournoi junior, mais on s'y est pris un peu tard. »

Mme Morin affirme que le tournoi midget reviendra en 2017, fort probablement avec une catégorie junior. « Les gens du coin sont habitués d'aller au hockey pendant les Fêtes. Nous ne pourrons leur offrir ça cette année et tout le monde est déçu. »

Le tournoi avait une excellente réputation, encore plus à l'époque où il était dirigé par Guy Savoie, à qui on a donné le nom de l'événement après que celui-ci eut abandonné la présidence.

« Il fait maintenant travailler très fort pour maintenir le nombre d'inscriptions à flot, se permet de commenter Savoie. Et faire du hockey midget, en particulier, est devenu de plus en plus difficile. »

Le tournoi midget de Marieville en aurait été à sa 37e édition cette année.