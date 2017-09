De petites demandes

Hier, j'ai eu le plaisir de parler à un aîné, un homme solide rempli d'humour. Il me parle de la chaude météo, des balades que son épouse et lui font - elle en vélo électrique et lui en triporteur. Il me demande : « pouvez-vous asphalter juste une toute petite partie devant le passage qui nous mène vers la piste cyclable aux abords de la rue Montréal ? Ça me permettrait de suivre mon épouse lors de ses déplacements ».

Une demande toute simple, cinq pieds d'asphalte, pour un homme qui aimerait accompagner sa douce. C'est aussi ça être conseiller municipal.

Michel Bilodeau

Bromont