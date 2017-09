Projet de train: miser sur l'électricité

C'est un projet intéressant mais pas emballant. Vous sollicitez la participation financière des municipalités susceptibles d'utiliser ce service, mais d'après moi vous devriez approcher aussi Bombardier et Hydro-Québec et je m'explique.

J'ai voyagé de temps à autre dans les trains en France et en Angleterre­ qui eux, sont alimentés par électricité et on sait que l'électricité en Europe coûte très cher. Nous en Amérique, les trains fonctionnent encore au diesel comme il y a cent ans. Pourtant l'électricité est notre richesse en plus de l'expertise de Bombardier dans le transport.

Pourquoi ne pas promouvoir un système semblable au modèle européen dans votre projet ? En plus de diminuer considérablement la pollution, ce serait un projet innovateur au Québec. Je suis convaincu que si ça se fait un jour, l'initiative­ ferait boule de neige.

Yvon Lavoie

Granby