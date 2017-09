Chats abandonnés, chats errants... Pourquoi chat ?

L'insouciance de l'homme explique clairement la cause du phénomène des chats abandonnés et errants. Encore aujourd'hui, en 2017, les gens ne sont pas sensibilisés au fait que la stérilisation soit le moyen le plus sûr et le plus bénéfique de faire en sorte que de telles situations soient empêchées.

Une trop grande quantité de ces petites bêtes se retrouvent dans les refuges pour terminer leur vie euthanasiées, non pas à cause de leur comportement, mais tout simplement parce qu'elles sont en trop grand nombre, abandonnées­ et errantes, donc dérangeantes.

Ce genre de situation ne devrait pas exister et pourtant, tous les jours, nous sommes les témoins de ces malheureux événements. Opter pour la stérilisation devient donc aussi un geste d'amour, il en va de la responsabilité de toute personne possédant un animal domestique, et tout particulièrement, si celui-ci a pour habitude de se balader à l'extérieur.

Malheureusement, les chattes sont extrêmement fécondes, et ce, dès leur plus jeune âge. Elles peuvent vivre jusqu'à trois portées par années, à raison de trois à quatre chatons par parturition. La prolifération est donc inévitable. La majorité d'entre eux, soit les plus forts, ne vivront en moyenne pas plus de trois ans. La température, le manque de nourriture, ainsi que les éventuels accidents pouvant survenir en territoire urbain les guettent et les rendent ainsi très vulnérables.

Pour eux, chaque jour est un nouveau défi. Certains auront un peu plus de chances de survivre, grâce à une minorité de gens compatissants qui les auront nourris, par bonté ou encore par pitié, alors que d'autres...

Que faire pour que cette triste réalité ne soit plus ? À quand un programme qui visera à sensibiliser la population à cette situation persistante et ainsi éviter que ces petites bêtes ne souffrent inutilement ?

Tout simplement par conscience sociale...

Jauly St-Pierre

Granby