La Voix de l'Est

De l'infirmière au triage au médecin de garde, du médecin spécialiste interniste à la résidente, à tout le personnel soignant, je tiens­ à dire grand merci.

Votre accueil, votre professionnalisme, votre assurance, votre réconfort m'ont tellement touché.

À Mme Gallant, infirmière qui m'a offert une couverture chaude et des bouchons pour les oreilles alors que je m'apprêtais à dormir une nuit entière sur une civière le long du corridor, grand merci. Vous ne pouvez pas imaginer combien ces petits gestes sont rassurants et réconfortants pour les patients.

On a tellement peur quand on se retrouve chez vous. Vous êtes de belles personnes et vous occupez une grande profession.

Benoit Vigneau

Shefford