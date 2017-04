Une majoration indécente

Si vous croyez que cela est juste et équitable, cette prime devrait être soumise pour approbation à la MRC, et celle-ci devrait être payée par l'ensemble des municipalités. Je ne crois pas que vous ayez été élu comme préfet par les citoyens de Granby, vous avez sollicité ce poste pour plaire à votre père comme vous l'avez déclaré. Les citoyens de Granby n'ont pas, à mon avis, à vous verser une prime de séparation pour votre « sideline ».

Il me semble qu'a l'époque où vous étiez membre du conseil municipal, à titre de conseiller, vous aviez beaucoup plus de réticence à dépenser l'argent des citoyens. Je tiens à vous souligner que la très grande majorité de vos citoyens ne touche pas de prime de séparation, même après plus de 20 ans de loyaux services... dans le secteur privé... Un peu de décence serait de mise dans ce dossier, et j'espère que vous refuserez cette augmentation.

Je crois qu'il y a des limites aux exagérations de gaspillage et de gestion des fonds publics. Ce n'est pas parce que le plat de bonbons est disponible qu'il faut se remplir les poches... Cette proposition n'aurait jamais dû être déposée ; c'est le genre de situation qui fait que les gens sont de plus en plus cyniques envers nos dirigeants et nos politiciens.

Je vous exhorte à faire preuve de bon jugement et à refuser cette motion.

Merci,

Michel Choinière

Granby