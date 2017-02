Entre ombres et lumières

Est-il possible que cette folie meurtrière soit la pointe d'un iceberg vis-à-vis d'autres caractéristiques de notre peuple ? Comment expliquer l'existence au sein de notre peuple d'autant de manifestations de souffrances ?

Telles que : nous avons un des plus hauts taux de suicide au monde ; nous sommes un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs ; nous avons un des plus hauts taux d'avortement au monde ; nous avons un des plus hauts taux de divorces, etc. Fuir consciemment ces constats serait manquer de lucidité et de sagesse.

Que faire alors ? Permettez-moi une ébauche de réponse. Retrouver le sens de l'engagement responsable et à long terme envers les autres. Abandonner le jetable après usage. Cesser de rechercher le bonheur dans la consommation effrénée. Par-dessus tout, expérimenter l'authentique bonheur du partage qui se fonde sur une empathie empreinte d'une réelle fraternité.

Pour combattre les maux de toutes sortes, il y a un remède tout simple et pas si compliqué à mettre en oeuvre : choisir de devenir des bons samaritains les uns pour les autres, ce qui revient à dire faire preuve de bienveillance envers tous sans exclusion. Je formule le souhait que les nombreuses prières adressées au Seigneur ces derniers jours pacifient les coeurs de tout un chacun.

Claude Lamoureux, prêtre

Granby