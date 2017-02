L'autodrome, un vice caché?

Peut-être aurait-il été bon de venir prendre une marche dans les rues du quartier un vendredi soir d'été pour savoir à quoi s'attendre quand on veut s'établir près d'une piste de course. En passant, les masques à gaz et protecteurs auditifs ne sont pas nécessaires ; car sur environ les quinze programmes qu'ils parviennent à présenter, certains soirs, on les entend plus à l'autre bout de la ville que dans le quartier (qui a bien des qualités, soit dit en passant). On n'est pas pires que les gens qui demeurent près du Zoo ou du parc Daniel-Johnson, qui ont leurs lots de désagréments, eux aussi.

Merci à M. Lussier et à toute son équipe de nous avoir consultés pour leurs projets. Je suis certain que vous saurez agir en bon citoyen corporatif pour continuer à faire dépenser les visiteurs dans notre belle ville de Granby.

Un voisin et amateur de courses,

Patrick Lessard

Granby