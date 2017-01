Amateurisme coûteux au parc Daniel-Johnson

Je vous le dis tout de suite : tant qu'à obtenir ces résultats, autant ne rien faire du tout ! On parle ici de la neige artificielle fabriquée la semaine dernière au parc Daniel-Johnson pour préparer la fête Famili-Neige qui aura lieu les 28 janvier et 4 février prochains.

L'amateurisme des neigistes, les préposés à la fabrication de la neige artificielle, aura coûté la vie de deux arbres puisque ceux-ci se sont transformés en sculptures de glace géantes, les branches ont plié puis cassé sous le poids de la glace. D'autres arbres environnants ont perdu des branches, nuisant à leur élégance naturelle. Ces blessures seront des foyers d'infestations d'insectes et de carie nuisant à la longévité de ces arbres et à la beauté du parc.

La surveillance a été mal effectuée lors de la fabrication de la neige et deux grosses montagnes de neige artificielle de quelque 8 pieds de hauteur sont apparues sur les deux buttes le lendemain matin, nécessitant des heures de travail par la dameuse BR180. En travaillant, celle-ci a malheureusement heurté un arbre sain, l'a cassé et l'a couché par terre. Puis une fuite d'huile hydraulique venant de la dameuse s'est répandue dans la neige la teintant de sa couleur rouge et a contaminé le haut de la deuxième butte. Cet incident environnemental devra être nettoyé à tout prix, sachant que mes enfants iront y glisser.

Je constate que c'est du travail d'amateur, mal fait, bâclé, coûteux et j'en suis désolé et frustré. Je me dis aussi que j'ai payé pour ce gâchis à travers mes taxes et ça me choque. Le comble, c'est que la Ville devra encore payer pour réparer les dégâts.

Pourtant, il aurait été si facile de bien faire les choses. Je n'ai pas de félicitations à faire pour le travail fait l'an passé à la même place. Pour une deuxième année consécutive, les canons à neige que la Ville s'est procurés l'an passé pour 80 000 $ ne peuvent être utilisés à leur efficacité maximale à cause d'un amateurisme évident. Conscient de l'importance de Famili-Neige pour la Ville, je suis confiant que celle-ci prendra des dispositions pour corriger le tir lors des prochaines séances de fabrication de neige artificielle.

Sinon, je vous le redis, tant qu'à obtenir ces résultats, autant ne rien faire du tout !

Patrick Parent

Granby