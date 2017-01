La Voix des lecteurs

En ce premier de l'An 2017, la rue Léger a vu arriver un premier incident ! Notre rue de 40 pieds de large est devenue une artère qui change de configuration selon l'endroit où l'on y circule. De son départ à la rue King en direction sud (soit en montant une pente de 7 %), elle passe d'une largeur de 29 pieds à 22 pieds sans la neige. Avec les précipitations des derniers jours, elle est de 24 pieds dans les zones où l'on peut stationner et de 19 pieds aux endroits où elle rétrécit pour diminuer la vitesse des automobilistes.

Or, l'inévitable est survenu ce matin du Nouvel An. Un automobiliste, sûrement un visiteur du voisinage, descendait notre pente entre la rue Laurion et King. Une auto était légalement stationnée près de mon entrée de cour et une auto montait la pente. La piste multifonctionnelle ayant été dégagée de la neige, elle revient rapidement à l'asphalte avec le beau soleil. Ce visiteur voyant une auto en face de lui a décidé de rejoindre la zone asphaltée à sa droite. SURPRISE ! Le congère cachait la bande de ciment de 15 pouces de hauteur qui protège la piste et les 3 pieds de gazon qui sécurisent les utilisateurs de la piste. Notre visiteur s'est retrouvé avec une auto chevauchant le muret et par le fait même ses roues motrices étaient dans le vide. Un bon Samaritain lui a servi de remorqueuse pour le tirer de sa fâcheuse position à l'aide d'une chaîne et de sa camionnette.

Citoyens de Granby, faites attention à notre nouvelle rue, car elle cache des pièges en hiver, même si elle sert de piste de ski de fond et de planche à neige aux jeunes du coin. Les petits poteaux jaunes espacés de 4 pieds à tous les 100 pieds indiquent que ce banc de neige (congère) ne doit pas être traversé à n'importe quel endroit, mais seulement vis-à-vis les entrées de cours des propriétés du côté impair qui ne sont même pas balisées par des petits poteaux avertisseurs. Notre rue n'est donc pas sécuritaire pour les non-résidents qui s'y aventurent à leurs risques et périls, car ils sont habitués à circuler sur des rues très larges dans la majorité des quartiers de notre belle ville intelligente et multifonctionnelle. Soyez avisés que ces pistes multifonctionnelles vont se multiplier et s'allonger dans plusieurs quartiers de notre chère belle ville et deviendront le cauchemar des visiteurs...

Jean Roland Petit

Rue Léger, Granby