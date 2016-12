Ne pas isoler la Ferme Héritage Miner

Quand nous regardons la problématique liée à la Ferme Héritage Miner et à son financement, nous croyons que nous devons le faire avec la perspective d'un ensemble d'équipements et de lieux qui répondent aux loisirs des citoyens de Granby et comme une offre aux touristes de passage.

Quelles sont les sommes totales adjugées au Zoo, au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, à la Ferme Héritage Miner, à Boréart, au Palace, aux Fêtes pour la famille, au Challenger de tennis, à Tourisme Granby, au Festival de la Chanson de Granby, au Symposium de peinture, etc.? Tous ces équipements et activités contribuent à positionner Granby comme une ville où il fait bon vivre et à attirer des touristes par une offre diversifiée. La Ferme Héritage Miner a été initiée comme un joyau patrimonial. Sa position géographique complète bien le réseau de sentiers et le golf. Ses activités sont bien inscrites dans un modèle écologique. Combien investissons-nous pour tout cela compte tenu de notre population? Quelle contribution cette offre globale rapporte pour l'image de Granby et son avenir régional? Si nous pouvons justifier la somme totale, la Ferme Héritage Miner mérite d'être supportée.

