De l'utilité du clignotant

Suis-je le seul à avoir remarqué que de plus en plus de conducteurs semblent avoir oublié le petit bras situé à gauche du volant ? Je me suis dit que peut-être ce dispositif est rendu en option. J'ai fait mes recherches et non...ce dispositif est universel dans toutes les autos, peu importe la marque ou la provenance. Alors, pourquoi les gens l'oublient ? HUM! Peut-être que ces conducteurs pensent que nous avons une boule de cristal dans notre véhicule, que cette dernière nous avertit des intentions du conducteur qui est en avant de nous. Autre recherche auprès des concessionnaires automobiles de la région et aucun n'offre l'option...boule de cristal. Donc, chers conducteurs, lorsque vous avez l'intention d'effectuer un virage ou si vous aimez mieux vous engager dans une rue ou une cour, actionner le petit bras situé à gauche sur la colonne de votre volant. Cela permettra au conducteur derrière vous de connaitre vos intentions, de se préparer en conséquence et d'ajuster sa conduite avec les intentions que vous avez. Tout cela va diminuer le stress des conducteurs sur la route et je crois que c'est un principe de savoir-vivre. Soyons prudents sur la route et signalons nos...intentions. Bonne route!

Réal Côté

Granby