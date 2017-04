Sèche devant ma laveuse

Isabelle Gaboriault

(Granby) Après avoir tordu toute une brassée de foncé à la main un matin et au terme de nombreux tests de centrifugation à différents cycles, même ceux qu'on n'utilise jamais, on a dû se rendre à l'évidence: notre laveuse n'essorait plus.