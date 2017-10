Une campagne électorale n'est pas un règlement de comptes

La Voix de l'Est

Je suis un peu fatiguée de lire et relire les mêmes jérémiades au sujet du maire en place. Il me semble qu'une campagne électorale est le moment propice pour permettre aux candidats de faire leur bilan, d'annoncer leur vision, leurs projets et leurs croyances véritables quant au développement de Granby sur le plan économique, culturel, sportif, etc. Il appartient aux électeurs d'écouter honnêtement, sans malice, la vision de ces candidats qui se présentent à la mairie et aussi comme conseillers.