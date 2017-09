Maintien du Centre d'hébergement Horace-Boivin à Waterloo

Avenir Waterloo appuie toutes les initiatives (pétition, résolutions, soutien syndical, lettre d'appui du personnel et des familles, démarches auprès du bureau du député Pierre Paradis et des instances du CIUSSS de l'Estrie-CHUS) mises de l'avant par les dirigeants actuels et le conseil de la Ville de Waterloo.

Nous considérons que tous les efforts doivent être déployés pour contrer la dévitalisation et pour s'assurer de conserver des services essentiels intégrés et de qualité dans cet endroit bucolique autant pour les Waterlois­ que pour les citoyens de la région. Chaque famille doit un jour ou l'autre composer avec la maladie d'un être cher et ces moments traumatisants deviennent encore plus difficiles et coûteux lorsque des soins de proximité ne sont pas disponibles, ou pire encore, lorsqu'ils sont éliminés.

Les soins offerts au Centre d'hébergement Horace-Boivin de Waterloo sont des soins physiques, psychologiques et spirituels d'une grande qualité qui sont centrés sur les patients et leurs familles. Avec le vieillissement de la population, il est crucial de conserver toutes sources de services de première qualité en matière de soins, surtout lorsque ceux-ci tiennent compte de la proximité géo­graphique et culturelle des familles de notre région.

Il est dommage de penser pouvoir négliger le bien-être des résidents et employés au détriment de mesures administratives et organisationnelles. Le vieillissement d'une bâtisse n'égale pas nécessairement sa vétusté. Le maintien des ressources actuelles au bénéfice des résidents dans leur milieu de vie calme en pleine nature maximise leur qualité de vie. En conservant nos services et nos aînés chez nous, nous favorisons une efficience accrue et des économies (contrecoup économique pour les familles et localité), en plus d'intensifier les efforts d'amélioration constante déployés par le Centre d'hébergement Horace-Boivin de Waterloo.

Nous croyons qu'avec la mobilisation et l'appui de tous, nous pourrons sauver notre CSHLD établi à Waterloo depuis 1965, afin d'assurer la prise d'une mesure nécessaire et rentable qui permettra de conserver dans leur milieu les soins physiques, psychologiques et spirituels dispensés aux résidents d'ici. Je vis ici, j'agis ici !

Équipe Avenir Waterloo

Jean-Marie Lachapelle (candidat à la mairie de Waterloo)

Neil Chartier

Louise Côté

Manon Godard

Sylvain Hamel

Normand Morin

André Rainville

(candidats aux postes de conseillers)