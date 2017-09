L'importance de garder les services du CHSLD au sein de notre milieu

Monsieur le Ministre Gaétan Barrette,

Le CHSLD Pavillon Horace-Boivin­ de Waterloo est situé à Waterloo­, au sommet de la côte Clark. Le Centre est entouré d'arbres et le site est paisible et agréable, permettant aux résidents de vivre au rythme des saisons. Le CHSLD Pavillon Horace-Boivin de Waterloo accueille les personnes âgées qui ont besoin de soins de longue durée. Ce centre a été conçu et construit expressément à l'intention­ des personnes en perte d'autonomie.

Nous tenons à soulever le déséquilibre causé par la fermeture. Cette nette insuffisance de services dans notre communauté touche l'ensemble des résidents, des travailleurs et des familles d'ici et occasionne nombre d'inconvénients sociaux et économiques lorsque l'on considère le déracinement des personnes et les impacts sur l'emploi et notre économie locale.

Par la présente, nous appuyons notre CHSLD et nous nous engageons formellement, à titre d'équipe électorale, à participer au projet de recherche de solution pour le maintien des services offert par le CHSLD Pavillon Horace-­Boivin­ de Waterloo, et pas seulement pour la prochaine année. Nous entendons proposer et mettre en oeuvre une participation financière récurrente du budget de la ville de Waterloo et de donateurs privés.

Bref, pour l'ensemble des éléments qui ont été énoncés, nous appuyons définitivement la pétition et croyons qu'une révision de vos plans entraînera de nombreuses retombées positives pour notre communauté.

Nous espérons que vous approuverez notre projet d'appui formel qui permettra de favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs du milieu et des personnes aînées de la région de Waterloo.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Barrette, l'expression de mes sentiments­ les meilleurs.

Richard Morasse

Équipe électorale Waterloo