Réaction de Mgr Lapierre à l'attentat

Au lendemain de l'attentat terroriste survenu à Québec, nous sommes touchés au plus profond de nos êtres par cette violence gratuite sur des soeurs et des frères musulmans réunis pour la prière.

Nous pensons et prions pour les personnes qui ont été tuées, pour leurs familles, pour les blessés et tous ceux et celles qui souffrent à cause de ces actes horribles de barbarie.

Cette tragédie nous fait voir la nécessité de la tolérance et de l'ouverture à l'autre comme chemin pour construire ensemble une société où règnent la paix et la recherche du bien commun.

Pour marquer notre solidarité avec les victimes de cette effroyable violence, nous aurons une célébration eucharistique spéciale diffusée sur les ondes de Cogeco le mercredi 1er février à 16 h à la cathédrale.

François Lapierre p.m.é.

Évêque de Saint-Hyacinthe