Bistronomie et bière

CHRONIQUE / La bière et la gastronomie se lient de plus en plus d'amitié. Ou plutôt, devrais-je parler de bistronomie. Ce courant culinaire qui se rapproche plus facilement de la philosophie de la bière que de la gastronomie, pleine de règles, de décorum et de protocoles. Mais quels sont les établissements qui mettent l'accent sur la bière ? Une petite sélection d'adresses que je fréquente assez souvent.

Hoogan et Beaufort

Montréal

La grande métropole propose quelques joyaux bistronomiques. Hoogan et Beaufort est de ces restaurants qu'on apprécie dès qu'on franchit le pas de la porte. Les grands plafonds industriels, la cuisson au feu de bois, le personnel de service compétent et attachant. Mais c'est en ouvrant le menu que le charme opère. J'aime la recherche stylistique, mais surtout aromatique que propose le chef. On y trouve des plats à partager et des assiettes, au gré des saisons, qui plairont à l'ensemble des convives. Côté bière, la carte est bien montée. On y sent la volonté de choisir les bières en tenant compte du potentiel des accords. Le tout dans une ambiance bistronomique et fort agréable. Mon coup de coeur depuis des années.

Sutton Brouërie

Sutton

Ayant déjà fait partie d'une chronique, Sutton Brouërie mérite encore qu'on mentionne ses bières exceptionnelles, sa charmante auberge contemporaine et sa cuisine très locale. On vous proposera des accords bières et mets en format galopin, multipliant l'expérience à chaque bouchée.

Table fermière

Brasserie Dunham

Une table fermière est avant tout un restaurant qui offre des produits de la ferme ou des environs. On y retrouve donc des produits élevés à quelques kilomètres de la cuisine. Dans ce cas-ci, la table fermière est juste à côté de la Brasserie Dunham. En plus des produits locaux, la cave à bière y est bien fournie. Côté bouffe, le menu change souvent. À chaque visite, laissez-vous guider par le personnel de service. Il vous proposera quelques plats, une ou deux bouteilles et une très agréable expérience.