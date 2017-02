L'Osgood Schlatter

Votre ado a une bosse douloureuse qui lui pousse sous le genou?

Si vous avez un adolescent sportif, il est possible qu'il se plaigne parfois de douleurs au genou. Vous ne vous en faites pas trop, car vous vous dites qu'il est en pleine croissance et qu'il fait beaucoup de sport. Vous lui conseillez de se reposer et pensez que tout devrait entrer dans l'ordre, mais... il continue de jouer au basket ou au soccer ou encore au volley-ball parce qu'il adore bouger. Et un jour c'est la panique : une bosse apparaît sur le devant de son tibia juste sous la rotule du genou et c'est de plus en plus douloureux.

Qu'est-ce que c'est ? Est-ce grave ? Est-ce qu'on doit consulter un médecin ? Subir une radiographie ?

C'est probablement un Osgood Schlatter.

Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?

Un Osgood Schlatter est une excroissance osseuse qui s'installe avec le temps à la suite d'une demande mécanique importante et, surtout, répétée du tendon rotulien à son attache sur le tibia. Un tendon joint la pointe inférieure de la rotule au-devant du tibia (tendon rotulien). Ce tendon est mis en tension lors d'une demande physique du muscle quadriceps (muscle du devant de la cuisse). Lorsqu'on marche, qu'on coure, qu'on monte ou qu'on descend les escaliers ou encore en position debout, il y a un effort fait par le quadriceps. Une demande plus importante est exigée lors de sauts et de réception de sauts. Lorsque les adolescents grandissent, les os sont en croissance et le corps humain produit de l'os en plus grande quantité là où on provoque un stress mécanique. La demande physique imposée par le tendon rotulien sur son attache osseuse au niveau de la tubérosité tibiale provoque une surfabrication d'os qui peut augmenter en volume et, au final, devenir douloureuse. On retrouve généralement ce genre d'excroissance osseuse chez les garçons quoiqu'il soit possible d'en retrouver aussi chez les adolescentes. Celle-ci peut diminuer avec le ralentissement des activités physiques, mais plusieurs adultes demeurent avec cette petite bosse même en vieillissant.

Est-ce que votre adolescent devrait donc cesser ses activités ? Il existe plusieurs écoles de pensées à ce sujet. Si la douleur est trop importante, l'enfant peut réduire ses activités légèrement et mettre de la glace pour une période de 10 à 15 minutes après celles-ci. La douleur sera présente surtout lors d'une activité prolongée et il sera capable de poursuivre ses sports malgré l'inconfort. Pour d'autres, un arrêt complet sera suggéré parce que la douleur devient trop importante et limitante.

D'autres problèmes peuvent accompagner les douleurs associées à la formation d'un Osgood Schlatter. Les déséquilibres musculaires de la jambe, l'alignement de la rotule, un problème de tensions ligamentaires au pourtour de la rotule, des faiblesses musculaires de la hanche ou d'une partie du quadriceps en sont des exemples.

Si votre adolescent se plaint de douleur au genou et qu'une bosse pousse sous sa rotule, il vaut la peine de consulter afin de s'assurer que ses muscles et ligaments ont une fonction optimale pour qu'il reste actif.