Les bienfaits de l'activité physique

Ah! Vous vous sentez débordé par les activités de la vie quotidienne! Vous êtes fatigué et vous ne savez pas comment ajouter une activité physique à votre semaine bien remplie? Sachez que lorsque vous faites une activité cardiovasculaire pour une période aussi courte allant de 20 à

30 minutes, votre corps sécrète des hormones, entre autres des endorphines, qui sont des hormones du bonheur. C'est donc une belle façon de développer votre endurance et de voir une amélioration de votre énergie, ce qui facilitera vos journées. Vous en redemanderez!

Je vous suggère quelques petits trucs rapides pour introduire des activités dans votre journée. Vous pouvez vous lever 30 minutes plus tôt pour aller marcher. Il existe des émissions à la télé offrant des cours de yoga ou des étirements. Vous pouvez profiter de votre heure de lunch pour marcher ou vous obliger à bouger immédiatement après le travail.

Il existe différentes façons de se motiver à sortir dehors. Vous pourriez aller marcher à l'extérieur et prendre des photos. De plus, un concours de photos de paysages d'hiver est en cours présentement chez Vie culturelle et communautaire de Granby! Il y a aussi le Défi Forteresses qui peut motiver toute la famille à jouer dehors! Ça se déroule jusqu'au 23 janvier.

Si vous voulez socialiser et sortir de votre isolement, il existe également un club de marche à Granby: Le Grand-Bien. Ce sont des gens qui marchent ensemble les lundis et jeudis. Ils partent du stationnement du Vélogare à 9h30. Vous pouvez trouver les coordonnées dans le Granby vous informe de décembre.

Voici la liste des bienfaits de l'activité physique sur votre santé. Elle augmente votre énergie quotidienne, améliore le sommeil, la posture, la force des muscles et l'équilibre hormonal de votre corps. Au final, vous verrez une diminution de votre stress, vous vous sentirez mieux et serez également plus positif!

Alors, en 2017, on se lève et on bouge!

Je vous souhaite une superbe année!