Des sandwichs et du vin !

La semaine dernière, mon fils unique faisait son entrée sur les bancs d'école. Entre le début de l'indépendance, les nouveaux apprentissages, les vêtements et le matériel scolaire, la maman « foodies » en moi était plutôt anxieuse par rapport aux fameux lunchs !

Quoi mettre dans la boîte à lunch ?

Est-ce qu'il aura un endroit pour réchauffer ses plats ? Est-ce que quelqu'un sera disponible pour l'aider à se servir du micro-ondes ? Bref, j'aurais bien aimé être un petit oiseau pour voir comment s'est déroulée l'heure des repas. En attendant de trouver des réponses à mes questions j'ai, bien sûr, opté pour le traditionnel sandwich.

Au jambon, à la dinde, aux oeufs, au poulet, au végé-pâté... Il y a tellement de possibilités que je devrais survivre à mes angoisses liées aux lunchs pour le mois ! Toute cette histoire m'a donné envie de vous proposer quelques accords vins et sandwichs.

Il est vrai que ce plat est souvent servi à l'heure du dîner et que certains seront peut-être réticents à essayer l'accord. Pourtant, un petit verre de vin en accompagnement aura pour effet de mettre en valeur votre sandwich du jour. De plus, alors que nous avons le palais encore propre, les débuts de journée sont les meilleurs moments pour se prêter à la dégustation.

Tout est dans la modération !

Pour votre wrap au rôti de boeuf, le Saint-Chinian, Mon péché, Château Coujan (Code SAQ : 13321882 ; 20 $) sera excellent. Ce vin du Languedoc, issu de syrah, grenache et mourvèdre, est pour moi un coup de coeur en importation privée depuis un an. Par chance, il se retrouvera sur les tablettes de la SAQ cette semaine, ce jeudi 14 septembre. Racé, il présente un agréable fruit, des notes d'épices et de violette. Il est frais, gourmand et les tanins sont souples. Il accompagnerait aussi très bien un sandwich aux légumes grillés et provolone.

Pour un pain gourmand du matin (avec oeuf et bacon), optez pour le cidre mousseux, La croisée, Cidrerie du Minot (Code SAQ : 12962063 ; 9,60 $). Située à Hemmingford, la cidrerie du Minot propose ici un mousseux sec auquel on a ajouté un soupçon de cidre de glace. Dans ce produit, la douceur du sucre se marie à merveille avec la fraîcheur des bulles. Parfait pour le brunch !

Pour votre ciabatta au jambon et brie fondant de même que pour un bagel au saumon fumé, essayez un rosé du Québec !

Vous pourriez avoir de belles surprises. Je pense, entre autres à celui des Vallons de Wadleigh, situé à Ulverton en Estrie, vendu sur place au vignoble. Un arrêt est de mise si vous êtes de passage.

Finalement, pour un croque-thon, pomme verte et cheddar, un aligoté s'impose ! Cépage que l'on retrouve surtout en Bourgogne sous les appellations Bourgogne Aligoté et Bouzeron, il offre des vins frais, minéraux et présentant des notes d'agrume et de pomme verte. Évoluant aux côtés des célèbres chardonnays de Bourgogne, il a souvent été boudé. Toutefois, les vins issus de l'aligoté sont de plus en plus tournés vers la qualité et sont très tendance actuellement.

Bonne rentrée scolaire à tous !