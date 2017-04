Prenez et buvez-en tous!

Je vous propose donc trois vins pour l'occasion.

À l'heure du brunch, un bon riesling s'impose !

Le Mosel, riesling, Selbach J-H (Code SAQ : 11034741 ; 17,75 $) sera tout à fait approprié. Son côté demi-sec, c'est-à-dire qu'il contient un peu de sucre résiduel, apporte une belle douceur pour une consommation prise plus tôt dans la journée. Léger, avec beaucoup de fraîcheur, il présente des arômes de citron, de pomme jaune et une belle minéralité. En bouche, la texture est ronde et il propose un bel équilibre entre le sucre et l'acidité. Ce riesling allemand sera excellent avec un plateau de fromage ou mieux encore, avec un brie fondant au miel et aux fruits.

Vous cherchez un vin pour accompagner le fameux jambon fait par tante Lucie et qui a mijoté pendant des heures ? C'est simple, la couleur de votre plat est un élément qui peut vous guider dans le choix des accords. Dans ce cas-ci, osez le rosé avec le Coteaux du Languedoc, Côte des roses, Gérard Bertrand (Code SAQ : 12521962 ; 18,35 $). Producteur bien connu du sud de la France, Gérard Bertrand offre ici un rosé à base de grenache, de cinsault et de syrah, dans une bouteille des plus originales, dont le fond est en forme de rose. En plus de vous donner beaucoup de plaisir dans le verre, elle contribuera assurément à embellir votre table. Le vin propose des notes florales, de pamplemousse, de fruits rouges et de cassis. En bouche, il est ample, vif et sec. Sans doute un rosé que vous adopterez tout au long de la saison estivale !

Restons dans le rosé, mais cette fois-ci sous forme effervescente, avec un mousseux d'Espagne, le Cava, Pink, Parés Baltà (Code SAQ : 12888043 ; 18,95 $). Vous connaissez sans doute Parés Baltà pour son cava brut vendu en produit régulier à la SAQ et figurant parmi les meilleurs rapports qualité-prix de sa catégorie. Travaillant en agriculture biologique, cet excellent producteur élabore également ces bulles rosées arrivées sur nos tablettes il n'y a pas si longtemps. Équilibrée, en fraîcheur, onctueuse et fruitée, cette cuvée a tout pour plaire. Avec des accents de fraises et d'épices, vous pouvez l'accompagner d'une verrine de tartare de saumon ou un ceviche de crevettes. Idéal pour accueillir vos invités, il peut tout aussi bien se servir seul à l'apéro.

Santé !