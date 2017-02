Du vino sous les tropiques

Les centimètres de neige accumulés au cours de la dernière semaine ont convaincu plusieurs personnes de s'envoler, prochainement, vers le sud dans une formule tout inclus. Le soleil, le sable chaud, la mer et la détente, voilà de bonnes raisons qui pèsent dans la balance pour choisir ce type de voyage. Nous sommes toutefois loin du voyage vinicole et d'une route des saveurs mémorables !

Dans les complexes hôteliers, qu'est-ce qu'on boit ?

Dernièrement, ma coordonnatrice au journal s'interrogeait sur la question. « Comment savoir si le vin vendu sur place est bon puisqu'on n'a pas accès à nos pastilles de goût ? De plus, acheter une bonne bouteille chaque soir fait augmenter le prix du voyage, non ? La dernière fois, je me suis acheté deux bouteilles à la boutique hors taxes avant de quitter Montréal, mais peut-on les étirer toute la semaine ? »

En premier lieu, il faut goûter au vin qui est inclus sur place afin de savoir si on l'aime ou pas. Vous êtes toujours le meilleur juge pour déterminer vos goûts. Si vous ne l'aimez pas : demandez à ce qu'on le transforme en sangria !

Lorsqu'on choisit une formule tout inclus, il n'est pas souhaitable, en effet, de débourser un supplément tous les soirs pour le vin. Cependant, je sais que certains complexes incluent déjà une sélection de vins plus qualitatifs dans leurs forfaits, mais ce n'est pas connu de tous. Parfois, ça vaut la peine de demander et d'insister un peu. Vous pourriez avoir de belles surprises.

Pour choisir un vin à la carte malgré l'absence de nos repères, soit les fameuses pastilles de goûts, priorisez les cépages et les régions que vous connaissez. Vous aurez ainsi moins de chance de vous tromper.

J'aime bien l'idée d'acheter du vin à la boutique hors taxes, mais une fois ouvert, le défi est de le conserver dans une chambre chaude et humide. Si vous avez un petit réfrigérateur, le vin peut se garder de deux à trois jours.

Il n'en demeure pas moins que pour ma part, dans ces voyages, je priorise les cocktails et la bière !

Comme il n'y a pas que de mauvais vins dans les destinations soleil, je vous propose un vin du Mexique : Le Valle de Guadaloupe, Reserva privada Nebbiolo, L.A. Cetto (Code SAQ : 10390233 ; 19 $). Cépage roi du Piémont, au nord de l'Italie, le nebbiolo est connu pour les vins d'appellations Barolo et Barbaresco. Dans cette cuvée mexicaine, on le découvre sous un autre jour et il en résulte un vin très intéressant. Au nez, il présente des arômes fumés, d'épices, de pâtisseries et de petits fruits

gorgés de soleil. La bouche dévoile des notes boisées et des tannins fermes. C'est un vin avec du caractère qui accompagnera à merveille les grillades sur le BBQ.

Santé !