Comment écouler vos vins de dessert?

Alors que plusieurs sont officiellement retournés au travail, que les budgets sont serrés, que nos corps combattent les virus et les calories et qu'une personne relève le défi 21 jours sans alcool sur Facebook, disons que c'est plutôt tranquille dans les succursales de la SAQ par les temps qui courent !

Quand on écrit sur le vin, c'est aussi une période où l'inspiration se fait plus discrète.

Au moment où je cherchais un sujet pour ma chronique, ma mère m'a remis un sac rempli de produits divers et sucrés. Au fil du temps, elle a reçu plusieurs vins de dessert en cadeau, des cidres de glace et des boissons alcoolisées aux fruits. N'étant pas particulièrement familière avec ces alcools, elle a rarement eu l'occasion d'ouvrir une bouteille. Elle ne savait donc pas trop quoi en faire.

Il est vrai que ce type de produit est très populaire lorsque vient le temps d'offrir un cadeau. J'ai d'ailleurs souvent opté pour cette idée avant de travailler dans le domaine du vin. D'une belle valeur, mais tout de même abordable, ça change de la bouteille de vin habituelle et ça demeure une chose que les gens ne s'offrent pas en temps normal.

C'est durant mes études que j'ai découvert l'autre côté de la médaille. J'ai voulu profiter de l'expertise de mon professeur de sommellerie pour trouver une idée de cadeau originale à remettre à ma superviseure de stage. Je lui avais demandé de me conseiller un vin de dessert, bien sûr. Il m'avait alors fait constater que ce type de produit restait souvent au fond du garde-manger, car les gens avaient rarement l'occasion d'ouvrir ce type de bouteille. Selon lui, la traditionnelle bouteille de vin demeurait une solution plus sûre.

Pour l'originalité, il m'avait plutôt suggéré de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire d'opter pour un cépage plus rare, pour une région moins connue afin de faire découvrir quelque chose de nouveau à la personne que je souhaitais gâter. Toutefois, si vous connaissez bien une personne et que vous savez qu'elle est une « bibitte à sucre », il faut continuer de lui offrir des vins de dessert en cadeau. Elle saura les apprécier à leur juste valeur. Dans le cas où vous êtes moins certains de ses goûts, la bouteille de vin reste la plus appropriée. Néanmoins, si vous êtes comme ma mère et que vous avez plusieurs boissons alcoolisées et sucrées dans votre réserve et que vous ne savez pas quoi en faire, voici quelques trucs pour libérer votre cellier !

Utilisez-les dans la cuisine !

Que ce soit pour déglacer votre poêle, pour concocter un dessert, une mousse de foie de volaille, un confit, une sauce ou une vinaigrette, plusieurs recettes sont possibles. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver des idées sur Internet. Vous pouvez aussi verser le contenu de la bouteille dans un contenant allant au congélateur, attendre que ça gèle et, ensuite, gratter à la cuillère. Vous aurez alors de quoi impressionner vos invités avec un excellent granité à servir en trou normand au moment du repas.

Utilisez-les en cocktail !

Sur le site SAQ.com, dans l'espace cocktail, ce ne sont pas les idées qui manquent. J'ai goûté dernièrement à un thé aux agrumes, dans lequel on avait ajouté du cidre de feu et c'était délicieux. Le cocktail idéal pour vous réchauffer lors d'une randonnée en raquette.

Oubliez l'occasion idéale. Souvent perçu comme un produit de luxe (petite bouteille, prix un peu plus élevé), on a tendance à garder le vin de dessert pour un moment spécial, alors qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour en profiter. Partagez-le avec vos invités dès que vous le pouvez. Bien qu'il soit un produit qui se conserve assez longtemps en raison de son taux de sucre, osez l'ouvrir en plein milieu de la semaine. Vous avez envie d'une petite douceur à la fin du repas ? Faites-vous plaisir ! Si vous ne terminez pas la bouteille, il n'y a aucun problème. D'abord, il se conserve plus longtemps au frigo que le vin et vous saurez que vous pourrez le récupérer en cuisine si vous le souhaitez.

Santé !