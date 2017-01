Voir la vie en rouge!

En cette période de l'année, le vin rouge est à l'honneur!

Je le choisis un peu plus costaud qu'à l'habitude, parce qu'il procure une certaine sensation de chaleur et qu'il se marie bien avec les plats réconfortants. C'est le traitement idéal pour contrer les « blues » du retour au travail. Faites place aux sangiovese, tempranillo et grenache de ce monde, des classiques chaleureux pour un mois de janvier frisquet.

Comme la route des vins italiens brille par sa diversité, plusieurs se retrouvent dans mes « coups de coeur saisonniers ».

Moyennement corsé, avec des notes légèrement fumées, le Maremma Toscana, Sinarra, Fattoria di Magliano (Code SAQ : 11191447; 23,30$) figure dans ma liste d'achats pour les semaines à venir. Ce vin nous transporte en Toscane où le sangiovese est roi. Il présente des arômes de petits fruits rouges, de cacao et d'épices. En bouche, il est équilibré, frais et structuré. Pour moi, le plat réconfortant par excellence, c'est le fameux spaghetti bolognaise. Ce vin l'accompagnera à merveille!

Élaboré avec une grande proportion de tempranillo, ce vin de la Rioja au nord de l'Espagne vous réchauffera le corps après une longue journée dehors. Le Rioja, Reserva, Ijalba (Code SAQ : 478743; 22,25$) affiche un profil au fruit mûr et au boisé bien équilibré. En Espagne, les mentions crianza, reserva et gran reserva correspondent au temps d'élevage, soit le vieillissement du vin. Ici, la mention reserva signifie que le vin doit avoir vieilli trois ans, dont un minimum de 12 mois en fût de chêne avant sa commercialisation. Des effluves de vanille, d'épices et de fruits noirs caractérisent le nez de ce vin. En bouche, il a beaucoup de matière et les tannins charnus sont biens intégrés. À noter que la maison Ijalba produit également deux autres excellentes cuvées disponibles à la SAQ. Une valeur sûre!

J'ai dernièrement fait la découverte de ce vin américain aux accents rhodaniens: le Santa Barbara, Z cuvée, Zaca Mesa (Code SAQ : 12495928; 28,95$). Il est issu d'un assemblage de grenache, mourvèdre et cinsault, cépages que l'on retrouve beaucoup dans la vallée du Rhône, au sud de la France. Au premier nez, on ne croirait pas être dans le Nouveau Monde. Le vin est bien fait, équilibré et élégant. Il présente des arômes de fruits rouges tels que la framboise et la canneberge, ainsi que des notes de cannelle et d'épices. Accompagnez-le d'une viande braisée ou de vos restants de dinde du temps des Fêtes et le tour est joué!

Santé!