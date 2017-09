L'Autre Versant en mode sensibilisation

La personne atteinte d'une maladie mentale peut, elle aussi, avoir une vie épanouie et bien remplie. La preuve : tous ces acteurs, chanteurs et sportifs qui osent lever le voile sur leur vécu. François Massicotte en est un bel exemple. Pour marquer la Semaine de sensibilisation à la maladie mentale, l'Autre Versant invite les gens à entendre une conférence de l'humoriste qui assume publiquement sa bipolarité.

Pierre Fontaine, animateur en loisirs à l'alternative en santé mentale l'Autre Versant de Granby, croit important, pour sensibiliser la population à la cause de la maladie mentale, que des gens qui agissent comme modèles dans divers domaines partagent leur expérience. « Ça prend des gens qui frappent par leur vécu, insiste-t-il. Ça démontre que ceux aux prises avec une maladie mentale ont des choses à dire. Ils travaillent, ont des rêves, des ambitions. On a besoin de modèles pour contrer la stigmatisation. »

Depuis quelques années, l'Autre Versant profite de la Semaine de sensibilisation aux santés mentales pour présenter le parcours de conférenciers aux créneaux différents. Ainsi, au fil des ans, Luc Vigneault, atteint de schizophrénie, auteur du livre Je suis une personne pas une maladie et pair aidant, Serge Tracy, entendeur de voix, et Denis Désautels, membre du conseil d'administration de l'Autre Versant ont tous parlé de leur quotidien avec la maladie mentale.

« De cette façon, on sensibilise les gens, on fait connaître notre organisme et les services qui y sont offerts et on sème l'espoir », indique Annick Lussier, intervenante au Centre de jour.

L'alternative en santé mentale l'Autre Versant oeuvre depuis bientôt 27 ans à accompagner les gens présentant une problématique en santé mentale à reprendre le pouvoir sur leur vie. L'organisme mise sur les forces, les goûts et les habiletés de chacun. Il offre du soutien, de l'accompagnement, des ateliers divers et des plateaux de travail.

« On est une alternative, alors il ne faut pas oublier nos couleurs, souligne Annick Lussier. On ne se penche pas sur le diagnostic ou sur la maladie. On regarde la personne dans sa globalité et on l'invite à prendre des initiatives. »

Réaliser ses rêves

Membre de l'Autre Versant, Pierre Fontaine est à même de témoigner à quel point l'alternative permet de cheminer. Rêvant d'animer un événement, c'est à lui que l'organisme a confié la présentation de François Massicotte le soir du mercredi 4 octobre à l'auditorium du cégep de Granby. « Au fil du temps, à travailler à partir de mes forces, ma confiance a grandi, raconte M. Fontaine. Que l'Autre Versant nous permette ça, je trouve ça beau. C'est formidable ! »

D'autre part, M. Fontaine s'est dit reconnaissant que François Massicotte, présentement en tournée partout au Québec, ait accepté de collaborer avec l'organisme. « Pour nous, c'est très touchant. »

Les billets pour la conférence de l'humoriste qui aura lieu à 19h30 sont en vente 10 $ au

450-777-7611, postes 34 et 27.