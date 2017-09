Conte de fées : l'art d'adoucir les crises

(Granby) S oyez sans crainte. Sa poussière de fée et ses roches de poche donneuses de courage, Fanny Nadeau-Rioux ne les a jamais testées sur des animaux. Seuls de jeunes enfants ont permis d'en expérimenter l'efficacité. Et à son grand bonheur, les résultats se révèlent magiques.

La Voix de l'Est

Fanny Nadeau-Rioux a deux enfants : Blanche, huit ans, et Léandre, quatre ans et demi. Devant la détresse de sa fille lors de son entrée à la maternelle, il y a quatre ans, la maman a utilisé son imagination débordante pour inventer la fée du courage. Ainsi, avec sa poussière scintillante, ses galets magiques et ses mots d'encouragement, la petite créature ailée a aidé la fillette à surmonter ses angoisses.

« J'ai été maman à la maison pendant six ans, raconte Fanny, 38 ans. Le détachement avec Blanche n'a pas été facile. Je devais l'armer. La remplir de courage. D'où la poussière de fée et la roche de poche. Avec ça, elle ne se sentait pas seule. »

Après cette expérience bénéfique, d'autres fées se sont collées à la petite famille de Saint-Joachim-de-Shefford, et ce, au fur et à mesure que les enfants grandissaient. La fée des dents a visité Blanche qui perdait ses dents de lait et la fée des pets était là au moment où Léandre faisait l'apprentissage de la propreté.

Puissant sur ses enfants, le pouvoir des fées ne pouvait qu'agir positivement sur les autres filles et garçons, a alors pensé la maman, infographiste de formation.

Outils pratiques

C'est comme ça que, de fil en aiguille, les fées ont été baptisées (Félicitée, Dentelle, Péthéo et Pétélope) et que leur univers s'est matérialisé. Cela a donné naissance à Conte de Fées, qui propose des boîtes à outils (des maisons de fées) pour accompagner de façon aussi magique que ludique les différentes étapes de la vie d'un enfant.

« Mon but est d'alléger la routine, insiste une Fanny au sourire contagieux. Comme parents, on est prêts à tout pour adoucir les crises de nos enfants. »

Dans cette optique, la maison de la fée du courage contient un message de Félicitée adressé aux enfants, une fiole de poussière de fée, une roche de poche et des pensées positives. La maison elle-même sert de « véhicule » pour correspondre avec les fées.

« Avec la fée du courage, ce qui est bien, c'est qu'en grandissant, l'enfant réalise que les barrières, ils les a finalement surmontées avec son propre courage à lui, souligne Fanny. La fée du courage, c'est ma préférée ! La roche de poche agit comme un toutou ou une doudou. Elle est réconfortante, rassurante. »

De son côté, la maison de la fée des pets propose une paire de petites culottes au lieu de la roche de poche et celle de la fée des dents, un carnet souvenir et un petit coussin en forme de dent muni d'une pochette dans laquelle il est possible - et conseillé ! - de glisser une pièce de monnaie.

Une fois une boîte en main, le parent n'a qu'à la déposer devant la porte d'entrée, la suspendre à une fenêtre de la maison ou directement à la porte de la chambre de l'enfant.

« Il suffit d'y croire, insiste la créatrice. Quand le parent embarque dans le jeu, l'enfant y croit. »

« Je vends du bonheur, poursuit Fanny, soutenue dans son projet par son conjoint. C'est l'fun, car mon but est d'embellir les souvenirs des familles. »

Tellement qu'elle offre même un rabais de 5 $ sur la boîte à outils de la fée du courage si celle-ci est utilisée pour vaincre une peur ou surmonter un obstacle qu'elle n'a pas encore vécu. « Et je dis aux parents de me revenir avec leurs commentaires », indique celle qui souhaite offrir un produit « de qualité, beau, qui fonctionne et qui est accessible ».

Les maisons de fées se détaillent 25 $. Comme c'est la rentrée, et ce jusqu'en octobre dans son monde féerique, la maison de la fée du courage est 20 $.