Les Cantons de lettres: la littérature en avant-plan

(Granby) Va loriser et promouvoir le loisir littéraire amateur lors d'ateliers et d'événements, c'est ce que propose Les Cantons de lettres, une nouvelle entreprise fondée par Nathalie Benoît, amoureuse de l'écriture et de sa nouvelle région, les Cantons-de-l'Est.

« Je veux juste allumer une étincelle ! L'écriture est un exercice démocratique et je voudrais le démocratiser encore plus», explique la Waterloise d'adoption.

Les Cantons de lettres s'adresse à ceux qui veulent s'initier à la littérature et à ceux qui veulent peaufiner leur écriture. Les ateliers prennent la forme de jeux littéraires qui amènent les participants à s'inspirer parfois d'un vers, tantôt d'une phrase pour ensuite écrire.

Ces rencontres amicales permettent l'échange. Les participants sont invités à partager à voix haute ce qu'ils ont couché sur papier. «C'est important le partage, la communication, l'aspect social de l'activité, mentionne Mme Benoît. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit et qui veulent tenter l'expérience, des gens qui écrivent à temps perdu. Tout le monde y trouve son compte. »

« La mission de mon entreprise est la valorisation et la promotion du loisir littéraire, poursuit-elle. J'aime vraiment l'écriture comme outil de rassemblement, comme outil de socialisation. »

Des ateliers sont offerts au café culturel l'Abri du temps à Waterloo. Nathalie Benoît, diplômée en lettre et langue, veut en offrir davantage en proposant ses ateliers dans les écoles, les résidences pour aînés et dans les organismes communautaires situés dans les MRC de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et dans la région Magog-Orford.

Son objectif derrière Les Cantons de lettres est aussi de valoriser la région pour laquelle elle a eu un coup de foudre en invitant les visiteurs de passage à participer à ses ateliers. «J'aimerais beaucoup en faire une destination culturelle », dit-elle.

Elle propose aussi des activités lors d'événements littéraires, tels que les Correspondances d'Eastman. Les personnes intéressées à vivre l'expérience sont d'ailleurs invitées à s'inscrire au prochain café littéraire qui aura lieu à l'occasion des Journées de la culture, le 28 septembre, au sous-sol de la bibliothèque de Waterloo. À cette occasion, ils écriront à l'aide de plumes.

Cette initiative de la bibliothécaire Nathalie Massé et de Mme Benoît a d'ailleurs été un succès en 2016 et 2017. « On met vraiment l'accent sur l'ambiance. Les chandelles sont allumées. C'est divers jeux littéraires que je propose aux gens », explique Mme Benoît.

Les personnes intéressées à en connaître davantage sur les ateliers et événements proposés par Nathalie Benoît peuvent visiter la page Facebook Les Cantons de lettres.