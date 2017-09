Isabelle Poulin, auteure, illustratrice et éditrice : bâtisseuse de rêves

(Granby) Un film joue constamment dans la jolie tête rousse d'Isabelle Poulin. L'histoire met en scène Edmond, nuageologue, Yvette la malette magique et divers personnages duveteux - des gentils et des moins doux - tous sortis d'un ciel infiniment bleu. Ce film, elle le coupe en scènes colorées qu'elle couche ensuite dans un livre. L'illustratrice, auteure et éditrice a beaucoup bricolé dernièrement. Edmond Bonuage La chasse aux espirgouittes , le deuxième tome de sa série, est encore tout chaud.

« Moi, je n'ai pas grandi ! , lance Isabelle en riant. Ce que je fais, c'est carrément de la fantaisie. Je bâtis du rêve. Je veux faire rêver les enfants avec autre chose. Avec de la couleur, de la magie, et je veux les amener à lire. »

Cette mission, elle l'accomplit par l'entremise d'Edmond, un passionné des nuages, qui transporte les enfants de huit ans et moins dans un univers tantôt coloré, tantôt ouaté.

Si elle a gardé son coeur d'enfant, l'art de l'illustratrice, lui, s'est rapidement développé. En un an seulement, son trait de crayon, dit-elle, s'est aiguisé. « Je remarque une belle maturité entre le tome 1 et le 2 », souligne Isabelle.

Et les idées ont fleuri. Tellement que dans La chasse aux espirgouittes, les enfants retrouveront sept illustrations de plus que dans le tome 1. Beaucoup plus de détails. « Je me donne carte blanche pour la fantaisie ! », ne cache pas l'auteure.

On n'a qu'à penser à ses fameux espirgouittes, ces nuages nés dans un volcan et qui donnent du fil à retordre à Edmond...

« Je veux frapper l'imaginaire des enfants. Leur faire vivre des émotions », insiste Isabelle, dont les livres sont faits au Canada pour « faire travailler les gens d'ici. »

« Je souhaite leur faire faire un petit voyage dans les nuages, bien au-dessus du quotidien, poursuit-elle. Je veux jouer avec eux. »

Voir loin

Jouer à un point tel qu'elle planche actuellement sur le développement de produits dérivés en lien avec les personnages qui gravitent autour d'Edmond. Pourquoi pas une peluche de Dodelin le nuage, par exemple ? « Oui, je touche à tout ! , lance Isabelle. C'est un travail titanesque. Mon projet est indépendant, autogéré, et je vois que je peux pousser ça très loin. »

Toujours dans l'optique d'initier les enfants à la lecture, l'auteure se prépare à aller présenter son univers dans les écoles. Elle entend inviter son jeune lectorat à diverses plages de dédicaces. Et pour rejoindre ses jeunes lecteurs, elle évalue la possibilité de faire voyager son Edmond sur le dos de pages électroniques. « Mais je suis une puriste, indique-t-elle, encore en réflexion. J'aime le livre. Un livre, c'est réconfortant et ça, un enfant ne peut pas aller le chercher dans une tablette... »

Chose certaine, les aventures d'Edmond seront bientôt traduites en anglais. « Je ne veux pas faire les choses à moitié ! », tranche celle qui travaille actuellement sur le tome 3 de sa série. Celui-ci devrait sortir au printemps 2018.

En parallèle à tout ce qui couvre sa table à dessin, Isabelle dit travailler sur un « autre projet ». Quelque chose de « plus humoristique », dit-elle en laissant planer le mystère...

« Je veux que mes livres soient beaux. Qu'ils durent dans le temps, confie-t-elle. C'est un défi de faire ça. Je souhaite faire de la qualité et non de la quantité. Et si je peux amener un enfant à lire, ce sera ma paie. Ce sera pour moi une victoire grosse comme un nuage ! »

Dans la région, la série Edmond Bonuage est disponible chez Buropro Citation. Le samedi 23 septembre, de 13 h à 15 h, Isabelle y tiendra d'ailleurs une période de dédicaces de son tome 2. D'ici là, diverses entrevues à la télé et à la radio figurent à son horaire. Pour le connaître et pour en savoir plus sur elle et ses personnages, on visite la page Facebook Éditions les Nuageonautes.