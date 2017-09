Une vie beaucoup plus légère

« J'étais morte et là, je revis, se réjouit Sandra. Dans ma tête, je n'ai pas 40 ans, j'en ai 20 ! »

Ce sentiment de se voir renaître, cette sensation de bien-être généralisé, Sandra les doit à la chirurgie bariatrique subie il y aura bientôt deux ans. Une opération devenue salutaire, alors qu'elle avait tout tenté pour perdre du poids : régimes de toutes sortes et exercices physiques, en vain, et que la balance affichait 398,2 livres.

« Il fallait que je le fasse, insiste-t-elle. Il fallait m'arrêter de manger. Moi, j'aime tout. Tout est bon ! Ce qui fait que je bouffais jusqu'à cinq, six fois plus que j'en avais besoin. Oui, j'étais capable de manger des carottes, mais je mangeais le champ ! »

Gourmande à l'extrême, toutes les occasions étaient bonnes pour elle de manger. Un événement triste ou heureux, l'ennui, etc. Ses deux grossesses vécues dans la région de Québec, loin de ses parents, ont ajouté 100 livres aux 200 qu'elle portait déjà. « Mes fils ont 21 mois de différence et entre les deux, j'ai pris 100 livres, raconte-t-elle. À Québec, je me suis beaucoup ennuyée. J'ai carrément mangé mes émotions. Le comfort food, je me vois là-dedans. »

Tout ça jumelé à la sédentarité et à de mauvaises habitudes alimentaires a vite fait grimper son poids à la limite des 400 livres. Son obésité ne lui a cependant jamais causé de problèmes de santé physique. « Pour moi, il n'y avait pas de limites, se souvient-elle. J'avais un estomac olympique. Full entraîné ! Le sentiment de satiété, cet élément-là, je ne l'avais pas. »

Toutefois, le regard des autres porté sur elle et sa famille pesait de plus en plus lourd. « En plus, je travaillais chez McDo ! , ne cache pas celle qui y est encore instructrice auprès des nouveaux employés. Des commentaires méchants, j'en ai entendu... »

Le fait de devoir toujours magasiner dans la même boutique spécialisée tailles plus a aussi été un élément déclencheur. À une époque, ses pantalons de travail étaient faits sur mesure et portaient la mention special pants à l'intérieur. « Je n'en pouvais plus de porter mes maudits pantalons noirs 5X et mon maudit polo que je trouvais juste du côté des hommes. Moi aussi j'avais envie de porter un joli petit manteau Columbia. »

Comme la chirurgie bariatrique est désormais couverte par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), a aussi aidé Sandra à prendre sa décision.

« Mais j'ai failli lâcher à la dernière minute, avoue-t-elle. C'était trop dur, trop l'inconnu. Le fait que mon père soit venu avec moi ça m'a donné le go ! On formait une équipe et moi, je ne lâche jamais mon équipe. »

L'opération, qui consistait à poser un anneau ajustable à l'embouchure de son estomac, a pris moins de deux heures. En deux ans, Sandra a perdu 152 livres. Elle en pèse aujourd'hui 246.

« Je ne veux pas revenir en arrière, insiste-t-elle. Je vois mes clavicules, mes genoux. Ma mâchoire est plus définie. Je vois mes muscles bouger dans mes bras et mes veines sur mes mains ! Je me trouve de plus en plus belle. »

Dans les mois à venir, Sandra fera ajuster son anneau. Elle aimerait peser entre 180 et

200 livres. Après, elle envisage l'abdominoplastie, pour faire retirer l'excès de peau laissé par sa perte de poids. Une chirurgie non couverte par la RAMQ et qu'elle estime entre 7000 et 10 000 $.

« Je ne suis plus capable de vivre avec ce qui ne m'appartient plus, illustre-t-elle. Là, je traîne ça, et ce n'est plus moi. »