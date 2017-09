L'environnement flexible: une approche logique

Isabelle Gaboriault

La Voix de l'Est La Voix de l'Est (Granby) Offrant aux élèves différentes assises et surfaces de travail, l'approche de l'aménagement flexible dans une classe ou flexible seating gagne du terrain dans les écoles primaires publiques et privées de la région. Il est révolu le temps des pupitres en bois placés en rang d'oignons. D'ailleurs, la commission scolaire du Val-des-Cerfs a confirmé, lors de la rentrée, vouloir « soutenir » et « aider à développer » ces projets qui rendent l'enseignement « plus actif et kinesthésique ». Pour favoriser l'attention et la motivation des enfants, des enseignants de la région osent donc sortir des sentiers battus. Cette année, ils laisseront les jeunes accorder le verbe bouger, allongés, assis ou debout.

Agrandir Dans la classe d'Émilie Bachand, les élèves de 6e année peuvent suivre le cours assis sur des ballons, dans des fauteuils, sur des chaises ou des tabourets, debout ou encore sur une planche d'équilibre. Janick marois

En réunion avec ses collègues enseignants de l'École Les Jeunes Explorateurs de Granby (ELJE), Madame Émilie gigote sur sa chaise après 20 minutes. Comment ses élèves peuvent-ils donc rester assis, concentrés et attentifs pendant des heures ? Consciente de l'effort que la disposition pupitres et chaises droites peut demander à un enfant, elle a décidé de métamorphoser sa classe en adoptant l'approche « flexible ». Désormais, dans son local, les élèves auront l'opportunité de choisir et de bouger. Emilie Bachand connaissait le phénomène de flexible seating depuis longtemps, elle qui enseigne depuis 2006. Mais ce n'est que depuis l'hiver dernier qu'elle a intensifié ses recherches sur le sujet. « Et c'est devenu de plus en plus logique pour moi de le faire dans ma classe », explique celle qui enseigne l'anglais aux élèves du deuxième cycle et qui est tutrice des élèves de 6e année à ELJE. Selon l'enseignante, le gros de l'inconfort vient des chaises en plastique et des pupitres en bois. « L'idée est d'offrir du confort et des choix de places variés, dit-elle. D'offrir quelque chose de nouveau. Le statu quo, faut faire décoller ça ! » Grâce à l'appui financier de la Fondation de l'École Les Jeunes Explorateurs, Miss Émilie a donc pu mener à terme son projet. Sa petite classe a ainsi fait un virage complet. Lors de la rentrée scolaire, les élèves de 6e année avaient le choix de s'installer où bon leur semblait dans ce nouveau décor moderne et hyper fonctionnel. Désormais, ses 19 élèves pourront travailler sur trois niveaux : au sol, assis ou debout. « J'ai encore quatre pupitres, mais ils sont vides », explique l'enseignante, enthousiaste. Dans sa classe sont disponibles des coussins, des tabourets, des tables hautes, des ballons d'exercice, des tabourets oscillants et un pedal desk. « Le but, c'est de permettre aux enfants d'être en mouvement, insiste Miss Émilie. De les amener à circuler plus souvent au lieu d'être passifs. Comme leur matériel sera conservé dans des cubes, ils seront obligés de se déplacer. » Une joyeuse façon de faire diminuer leur trop-plein d'énergie et leur permettre de se concentrer sur la matière enseignée. Faire les choses autrement fait partie de l'ADN des enseignants de ELJE. La preuve, sans savoir ce que mijotait Miss Émilie dans sa classe, le tuteur de 3e année, Dominic Gauthier a, lui aussi, pris la tangente flexible dans sa classe de 28 élèves. « Les pupitres en rangées, on n'a plus besoin de ça ! , insiste l'enseignant en circulant dans son nouvel environnement. On est prêt pour de nouvelles assises. » Bien sûr, des règles claires seront exposées aux enfants quant à l'utilisation de ce nouvel espace organisé pour favoriser l'attention. « Et on espère que ça fasse des petits ! », souligne Dominic Gauthier. « Le but est d'amener les enfants à être autonomes », ajoute son assistante, Émilie Lafrance. « On dit aux enfants de répondre à leur besoin avec le matériel qu'on leur offre », poursuit-elle. Ainsi, on retrouve encore des pupitres dans la classe, mais l'espace permettant de s'asseoir sur divers coussins, sur des ballons, ou encore pour travailler debout à une table est beaucoup plus grand qu'avant. Ce qui, lors de la rentrée, semblait plaire aux enfants. « Ici, les élèves sont déjà à l'aise dans l'école, fait remarquer Miss Émilie. Ils travaillent par terre dans le corridor, dehors, etc., et on a remarqué que les résultats étaient les mêmes. Au final, ils font tous du bon travail, alors...Là, on fait juste maximiser la zone ! »

Agrandir Louise Deschênes, Isabelle Vézina, à l'avant, et Vanessa Senneville, les trois enseignantes de sixième année, ont fait le saut cette année en offrant l'approche flexible à leurs élèves. photos Janick marois

Agrandir De nombreux coins aux différentes assises sont disponibles dans les deux classes de 6e année à l'école primaire Assomption.

Pour tirer le meilleur des élèves