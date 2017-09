Isabelle Gaboriault

(Granby) Remplie d'espoir - et de beaucoup de naïveté -, je suis retournée éplucher les Spotted envahissant Facebook cette semaine, souhaitant tomber sur un sujet aussi passionnant que GISHWHES. C'est là, précisément sur Spotted Farnham et environs, qu'une collègue branchée avait trouvé l'histoire de cette fille qui cherchait un âne pour un défi à relever dans le cadre d'une chasse au trésor mondiale et déjantée. J'ai eu un fun noir à écrire l'aventure d'Isabelle Laframboise la semaine dernière.