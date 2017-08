Un bal masqué au coeur de la savane

(Granby) Le bal masqué de la Maison soutien aux Aidants revient cette année sous une formule légèrement revue et corrigée. Non seulement la soirée-bénéfice sera tenue en septembre plutôt qu'en mai, mais elle déménagera ses pénates au Zoo de Granby.

La Voix de l'Est

Si la température le permet, le cocktail se déroulera sur la terrasse de la savane africaine au son de la musique d'un trio jazz. Les convives masqués seront ensuite dirigés vers le Havre du Nouveau Monde où se tiendront le souper et le bal, annonce Danie Demers, directrice adjointe de la Maison soutien aux Aidants.

Pour le cinquième anniversaire, l'organisme a invité le chef Moreno Toméi à élaborer le menu de la soirée. Le soir même, il supervisera la préparation du souper. La soirée sera animée par le Preville Big Band. Au son de15 musiciens et sur la voix de deux chanteurs, les invités pourront danser toute la soirée pour une bonne cause.

« L'argent amassé servira à soutenir les proches aidants, explique Mme Demers. Cela va nous permettre de poursuivre notre mission, qui vise la prévention de l'épuisement du proche aidant. »

Les billets sont en vente au coût de 175 $, ce qui inclut le masque, le cocktail et le souper. L'organisme espère ainsi accueillir 250 personnes pour un total de 35 000 $.

La soirée se déroulera sous la présidence d'honneur de Julie Girardot, propriétaire du Complexe funéraire Girardot et Ménard. « Julie est une personne très impliquée à Granby et dans le milieu communautaire. Ça fait des années qu'elle travaille auprès d'organismes. On est chanceux de la compter sur le comité organisateur. »