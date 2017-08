Les Diabétiques de la Haute-Yamaska ont 30 ans

Cela fait trois décennies que Les Diabétiques de la Haute-Yamaska informent et sensibilisent la population à la réalité des gens atteints du diabète. Pourtant, encore plusieurs ignorent que l'organisme, qui compte annuellement 500 membres actifs, existe.

« Il y a encore des gens qui ne savent pas que nous sommes là, regrette Andrée Lamarche, présidente. Nos activités (dans le cadre du 30e anniversaire) ne seront donc pas des activités de financement. Ce sera une opération de sensibilisation. On veut toujours faire augmenter notre notoriété. »

Pour ce faire, le jeudi 28 septembre, une soirée vins et bouchées se tiendra dès 17 h 30 dans le Foyer du Palace de Granby. « On veut ainsi démythifier le diabète, insiste Mme Lamarche. L'idée voulant qu'on soit au régime toute notre vie, ce n'est pas vrai ! On peut se contrôler ! »

Ensuite suivra, fin octobre, et ce, pour une deuxième année dans cette formule, le Salon Santé des Diabétiques de la Haute-Yamaska à l'hôtel Castel & Spa Confort. Le dimanche 29 octobre, les membres comme les gens de la population sont invités à découvrir les kiosques de différents professionnels de la santé. « Et on le répète, les gens n'ont pas à avoir peur d'attraper le diabète en venant au salon ! , lance la présidente. Ce n'est pas contagieux. Des fois, ça chicote les gens. On le voit. On le sent. Ils ont des interrogations. Il ne faut donc pas arrêter la sensibilisation. Un petit pas à la fois, on va y arriver ! »

Conscientiser les gens, c'est ce que l'organisme fera d'ailleurs tout au long de l'année par l'entremise de déjeuners et de conférences prenant la forme de témoignages. Le 14 novembre, se tiendra également la Marche en bleu. Celle-ci se mettra en branle dans le cadre de la Journée mondiale du diabète.

Les célébrations se termineront le vendredi 24 novembre prochain, toujours au Castel & Spa Confort, par un banquet. « Ce sera une grosse fête, un gros pow-wow ! », annonce Andrée Lamarche avec enthousiasme. Tous les détails des activités prévues dans le cadre du 30e anniversaire seront dévoilés au fur et à mesure, souligne la présidente. L'année se terminera officiellement avec l'assemblée générale en juin prochain.

« Ça va être un gros automne ! », se réjouit celle qui a été reconduite dans ses fonctions à titre de présidente en juin dernier. Tant que la confiance des gens du conseil d'administration et celle des membres seront tangibles, la dame entend rester en poste.

« J'ai encore le feu sacré », insiste-t-elle.

La preuve : elle travaille avec son équipe à mettre en place un volet « jeunesse » pour que les parents d'enfants atteints du diabète de type I puissent « discuter entre eux », souligne la présidente.

Pour toutes informations sur les services offerts par Les Diabétiques de la Haute-Yamaska, suffit de composer le 450-372-1151 ou de visiter le diabetiqueshy@gmail.com