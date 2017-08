Les Cuisines collectives de la Montérégie: l'organisme fête ses 25 ans

Les CCM entendent également organiser une activité destinée aux enfants, et ce, avant Noël, a précisé M me St-Germain.

« On y va vraiment selon les besoins et intérêts des participants, dit M me St-Germain. On est au service des gens. »

« Nous amenons vraiment autre chose, indique Martine St-Germain. C'est beaucoup plus que simplement cuisiner ensemble et rapporter des portions à la maison. »

M me Laflamme. J'aime l'ambiance et ça nous fait connaître des gens. »

Les travailleurs, les enfants, les personnes diabétiques, les gens à la retraite, les nouveaux arrivants, etc. Tous y trouvent leur compte. C'est, par exemple, le cas de Huguette Laflamme et Alphonse Cayouette, qui font partie du groupe de retraités. « On travaille en groupe, souligne

Habituées de bien sustenter sa clientèle, les Cuisines collectives de la Montérégie ont décidé d'offrir une conférence nourrissante aux gens venus souligner leur

25e anniversaire dernièrement. La pétillante Florence-Léa Siry est venue partager son art : la lutte au gaspillage. Quand la jeune femme s'attaque à une orange, il n'en reste... que l'odeur.

Florence-Léa est une avant-gardiste. Son emploi, c'est elle qui l'a concocté. Aujourd'hui, au terme d'innombrables expériences, elle redéfinit le déchet. Rien de moins. Sa spécialité : gérer les restants.

« Quand j'ai lancé l'idée d'accompagner les gens pour faire diminuer leurs déchets alimentaires à domicile, en 2012, j'étais dix ans avant mon temps ! , lance la jeune femme de 33 ans, fort dégourdie. Dans cinq ans, ça va être comme pour le recyclage: on ne requestionnera pas l'avantage de la cuisine zéro déchet. »

Cette passion pour la lutte au gaspillage s'est imposée à Florence-Léa naturellement. Elle qui opérait des cantines sur des plateaux de tournage n'en pouvait plus de vivre des pertes de nourriture. « Faut croire que je portais ça en moi », dit-elle.

C'est donc là qu'elle a fait ses expériences. « J'ai transformé mes pertes en richesse, souligne-t-elle. Par exemple, un poireau à 1 $, on en utilise juste la moitié, donc 0,50 $. Moi, avec le vert de poireau, je fais trois recettes ! La cuisine zéro déchet, c'est un mode de vie ! »

Un jour à la fois

Tout ça n'alourdit toutefois pas la tâche de la personne qui cuisine, insiste-t-elle. Au contraire. « Et ça améliore le goût des recettes », renchérit celle qui arrive à cuisiner sept plats différents à partir d'un simple poulet.

« Avec les surplus, on peut donner une deuxième vie, puis une troisième vie à un aliment, indique-t-elle, passionnée.

« Moi, une orange, je l'utilise à 100 %, poursuit-elle. La pelure, j'en fais un sirop et, une fois confite, je la mets dans mes salades, mes smoothies, etc. Les soupes, les smoothies, les omelettes, on fait des essais avec ça. Après, transquillement, on monte l'escalier ! »

Arriver à ne plus avoir de déchets alimentaires se fait à petits pas, insiste toutefois Florence-Léa. « Chaque petit geste compte. On y va progressivement, dit-elle. Je ne veux pas avoir une approche pragmatique. Moi, ça me fait sentir vivante. Ça me permet d'exprimer ma créativité. »

D'ailleurs, pour justement « stimuler le réflexe créatif » de ceux qui souhaitent s'initier à la cuisine zéro gaspillage, Florence-Léa a écrit un livre il y a deux ans sur le sujet, L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner.

Une deuxième édition est prévue pour 2018.

Depuis deux ans, des découvertes, elle en a fait encore plusieurs. « C'est sans fin ! lance-t-elle en riant. Ce boulot m'a choisie ! Je suis passionnée et je dis aux gens 'Soyons le changement ! ' »

Exactement le message qu'elle a transmis aux gens liés aux Cuisines collectives de la Montérégie vendredi dernier, car cuisiner pour économiser rime avec éviter de jeter et de surconsommer.